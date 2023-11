Balve: Audi landet im Hang - Polizei sucht Zeugen

Balve Hoher Schaden mit Unfallflucht. Was in der Grübeck passiert ist.

Ein hoher Sachschaden ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße (K) 11 in der Grübeck entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, musste eine 27-jährige Neuenraderin mit ihrem Audi Q 5 gegen 8.28 Uhr einem in der Mitte fahrenden entgegenkommenden Kleinwagen so weit nach rechts ausweichen, dass der Audi einen Leitpfosten berührte und gegen einen Hang prallte. Die Person im Kleinwagen setzte die Fahrt laut Polizei fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Audi wurde stark beschädigt. Er musste abgeschleppt werden. Das Unternehmen Lobbemusste Öl von der Fahrbahn entfernen. Der Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen (02373-9099-0).

