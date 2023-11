Wintermarkt im St.-Antonius-Kindergarten Beckum: So war‘s vor zehn Jahren.

Veranstaltung Was zum Wintermarkt in Beckum lockt

Beckum. Freitag, Kinder, wird‘s was geben: im Kindergarten St. Antonius in Beckum. Dort beginnt um 16 Uhr ein Wintermarkt. Der Förderverein „Bärenstark“ hat ein Programm organisiert. Als Attraktion lockt eine Tombola. Ein Los kostet einen Euro. Zu gewinnen sind neben Grill und Waffeleisen BVB-Fanartikel sowie Tickets für Festspielverein Balve, Wildwald Voßwinkel, Tierpark Hamm und Rimodrom-Kartbahn. Deko und Handgemachtes bieten sich als Weihnachtsgeschenke an. Kinder dürfen basteln.

Fördervereinsvorsitzender Benni Scholz zur Westfalenpost: „Der Wintermarkt findet alle zwei Jahre statt und ist für jedermann gedacht. Für jung und alt, egal woher. Nicht nur für Leute, die Kinder im Kindergarten haben. Alle sind herzlich willkommen.“ Für Speis und Trank sei bestens gesorgt.

Die Kinder des Kindergartens haben, wie es hieß, für 16.30 Uhr eine kleine Vorführung vorbereitet. Anschließend folgt gemütliches Beisammensein mit Kinderpunsch, Glühwein oder auch Kaltgetränken. Die Verlosung findet gegen 17.30 Uhr statt. Die Preise können auch nach der Veranstaltung noch im Kindergarten abgeholt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve