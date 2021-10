Die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund, hier jüngst beim „100.“ des VfR Winterberg, tritt am kommenden Samstag in Langenholthausen gegen eine Balver Auswahl an.

Borussia Dortmund in Balve BVB-Helden treten am Samstag im Balver Düsterloh an

Balve. Der BVB kommt nach Balve: Die Ex-Profis der Traditionsmannschaft treten gegen eine Balver Auswahl an. Worum es dabei wirklich geht.

Der BVB reist an! Am Samstag, 30. Oktober, kommt es in Langenholthausen auf dem Kunstrasen der Düsterloh-Arena zu einem Benefizspiel der Altherren-Spielgemeinschaft Beckum/Hövel/Mellen gegen die Altherren-Mannschaft von Borussia Dortmund, die voller klangvoller Namen steckt. Anstoß der Partie wird um 15.30 Uhr am Nachmittag sein. Die Tore der Düsterloh-Arena werden um 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird der Flutopferhilfe der Region gespendet.

Beckum, Hövel und Mellen spielen, Charly Grotes TuS LA stellt den Platz

Auf die Idee zu diesem Benefizspiel kamen die Fußball-Altherren aus der Spielgemeinschaft der Vereine des SuS Beckum, FC Sauerlandia Hövel und SV Rot-Weiß Mellen. „Wir haben uns gefragt, wie wir angesichts der Hochwasserschäden helfen können“, berichten die Ausrichter. Besonders danke man jetzt dem gastgebenden Verein TuS Langenholthausen, der seine Anlage für den guten Zweck kostenfrei zur Verfügung stellt, sowie dem Vorsitzenden Charly Grote für dessen Unterstützung. „Mitte Juni mussten wir alle mit ansehen, wie einige Regionen in Deutschland schwer vom Hochwasser getroffen wurden. Dies betraf in Teilen auch die Region des Hochsauerlandkreises und des Märkischen Kreises. Auch Balve selbst war stark betroffen.

Preise, Kuchen, Grill und Hüpfburg: Drumherum wird viel geboten

Rund um das Spiel wird es noch viele Attraktionen geben. So kann man sich am reichhaltigen Kuchenbüfett oder am Grillstand vom Unterstützer Lehmann-Catering stärken. Für die Kinder und Jugendlichen wird an dem Tag eine Hüpfburg aufgebaut. Um den Erlös der Veranstaltung zur erhöhen, fanden sich auch noch einige Sponsoren, die mit tollen Preisen eine Tombola unterstützen. Hauptpreis wird eine Krombacher- Brauereibesichtigung für 40 Personen. Neben einigen Sachpreisen der Veltins Brauerei und des FC Bayern München gibt es auch noch Ticket-Gutscheine für die Iserlohn Roosters – und dank Neuhaus Leuchten auch für Schalke 04.

Einlass ist kostenlos, erfolgt aber nach 3G-Regel und Ausweispflicht

Dazu kann man je ein Trikot von den Iserlohn Roosters, ein unterschriebenes Trikot des FC Schalke 04 und dessen Traditionself gewinnen, sowie ein Trikot des BVB. Dazu gibt es dann weitere Gutscheine für ein Standup-Paddling am Hennesee und für eine Tour bei der Reisewelt Sauerland. Über weitere Spenden am Eingang würde man sich sehr freuen, heißt es.

Der Einlass am Spieltag erfolgt nach den 3G- Regeln (Geimpft, genesen oder negativ getestet). Ein Nachweis ist vorzuzeigen, für den Abgleich wird ein Personalausweis oder anderes Ausweisdokument verlangt. Kinder unter 16 halten ihren Schülerausweis bereit. In den Gebäuden herrscht Maskenpflicht, auf Mindestabstand ist zu achten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve