„Cantiamo“ feiert Jubiläum und reist in die 80er

Garbeck Garbecks Chordamen haben den Kopf voller Ideen. Und ihr Leiter würdigte das Vorjahr in besonderer Weise.

Frank Rohrmann brachte die Stimmung auf den Punkt. „Wir haben ein wunderbar normales Jahr hinter uns“, betonte der Leiter des Garbecker Frauenchors „Cantiamo“ bei der Jahreshauptversammlung. Und viel Zustimmung war ihm sicher.

Denn Frank Rohrmann hatte für seine Einschätzung gute Gründe. Nach den Coronajahren haben wieder regelmäßig Proben stattfinden können. Der Chorleiter lobte auch die Auftritte der Sängerinnen im vergangenen Jahr, und er freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Chor in diesem Jahr.

Viele Termine und Aufgaben stehen an. Ein Höhepunkt des Jahres wird der Auftritt bei der 850-Jahr-Feier Garbecks am 31. August in der Dorfmitte sein. Die Sängerinnen werden aber auch beim MGV Volkringhausen und in Mellen beim gemischten Chor „Melodie“ bei einem bunten Abend im Stile der 80er als Gastchor auftreten. Ebenso freuen sich die Chormitglieder auf einen Auftritt beim Brunnenfest in Garbeck und beim Hoffest auf dem Hof Schmoll in Höveringhausen. Die Mitgestaltung der Gedenkfeier am Volkstrauertag steht, wie in jedem Jahr, auf dem Programm.

Der Garbecker Frauenchor richtete seine Jahreshauptversammlung im Garbecker Jugendheim. Martina Simon, Vorsitzende des Chores, dankte in ihrer Begrüßungsrede allen Mitgliedern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Besonders gewürdigt wurden die Sängerinnen, die sich zuverlässig um alle Geburtstage der aktiven und passiven Chormitglieder des Vereins kümmern. Blumen gingen dafür an Resi Heuser, Dagmar Weische und Sigrid Gregori.

An die Begrüßung der Vorsitzenden schloss sich ein gemeinsames Abendessen an, bevor der offizielle Teil der Versammlung begann. Nach dem Jahresbericht von Ludgera Volkmer folgte der Kassenbericht durch Melanie Busche. Kassenprüferin Alexandra Schulte bat um Entlastung des Vorstandes. Einstimmig wurde der Vorstand entlastet. Bei den anschließenden Wahlen wurde als erste Beisitzerin Kristina Schmoll wiedergewählt. Das Amt der zweiten Notenwartin war bisher vakant. Der Posten wurde nun durch Janina Schulte besetzt. Zur Kassenprüferin wurde Karin Schulte gewählt. Die Mitgliederbeiträge wurden angepasst und erhöht.

Bei vielen Aktivitäten im Dorf sind die Sängerinnen präsent und zeigen durch ihren Einsatz die Verbundenheit mit dem Ort. So sorgen sie als Helferinnen beim diesjährigen Dorfjubiläum für die Bewirtung der Gäste im Café auf dem Hof Busche. Bei den beiden Veranstaltungsterminen zum Festival der Liebe sorgen sie fürs leibliche Wohl der Gäste, ebenso mit Reibekuchen auf Garbecks Weihnachtsmarkt. Schriftführerin Dorothe Gastreich-Kneer: „Es gibt also viel zu tun in diesem Jahr - und der Garbecker Frauenchor ,Cantiamo‘ packt gerne mit an.

Wer ebenfalls daran Spaß hat, ist herzlich willkommen. Der Chor übt immer montags von 20 bis 22 Uhr im Garbecker Jugendheim.

