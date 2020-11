Caritas-Konferenz: Wie Corona die Not in Balve vergrößert

Balve. Balves Caritas-Konferenz wird 60. Sie hat sich stets für Menschen in Not eingesetzt. Gerade in Corona-Zeiten wird Hilfe stark benötigt.

Die Caritas-Konferenz St. Blasius feiert am Mittwoch ihr 60-jähriges Bestehen alt. Fragen an die Vorsitzende Angelika Rotermund.

Wer hat die Caritas-Konferenz in Balve gegründet?

ntstanden ist die Caritas-Konferenz St. Blasius Balve aus dem katholischen Frauenbund, der auch in den Kriegsjahren für wohltätige Zwecke aktiv sein durfte. 1957 bat Dechant Böddicker die Balverin Else Simon an einem Kursus für Caritasarbeit in Paderborn teilzunehmen, mit dem Ziel, eine Caritas-Konferenz in Balve zu gründen. 1960 wurde die Caritas-Konferenz St. Blasius Balve gegründet mit Unterstützung von Dechant Löcker.

Welche Aufgaben hatte die Caritas damals und welche hat sie heute?

Neuer De-Cent-Laden, Bogenstraße 8, Balve: Einweihung unter anderem mit Gaby Gemke (2. Vorsitzende Caritas), der heutige Pastor Tobias Kiene Foto: Jürgen Overkott / WP

Die Caritas-Konferenzen sind ein unverzichtbares Standbein der Gemeinden. Sie vermitteln und verwirklichen die christliche Botschaft: Liebe deinen Nächsten. 60 Jahre Caritas-Arbeit bedeutet 60 Jahre ehrenamtliche Hilfe für unsere Stadt, ungeachtet der Konfessionen oder Nationalität. Die Aufgaben der Caritas haben sich nicht wesentlich verändert. Aber jede Zeit hat andere Nöte: Krankheit, Arbeitslosigkeit, Armut, Einsamkeit, materielle und seelische Nöte. Wir sind unterstützend zur Stelle, wenn Mitmenschen in Not geraten sind. Inzwischen ist es jedoch so, dass wir in der Regel einen Nachweis der Bedürftigkeit durch entsprechende Papiere einsehen möchten. Wir besuchen Kranke, Seniorinnen und Senioren zum Geburtstag und zu Weihnachten. Leider müssen wir in diesem Jahr diese Aktivitäten aufgrund der Corona Pandemie einstellen, um die Senioren nicht zu gefährden. Die Aufgaben der Caritas-Konferenz werden heute von 22 Helferinnen wahrgenommen.

Gibt eine Art Aufgabenteilung mit der Kfd?

Viele Caritashelferinnen sind Mitglied in der Kfd. Wir kooperieren miteinander.

Corona sorgt für Vereinsamung. Wie halten Sie Kontakt zu alten und/oder kranken Menschen?

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es uns nicht möglich, unsere Senioren und Senioren persönlich zum Geburtstag zu gratulieren. Auch unsere Aktivitäten im Altenpflegeheim fallen zurzeit aus. Anrufe können in dieser Zeit jedoch die Kontakte aufrechterhalten. Die Caritas-Konferenz St. Blasius Balve half in der Corona-Zeit auch Kindern benachteiligter Familien. Durch zweckgebundene Spenden war es uns möglich Kindergartenkinder, Grundschülern und Besucher des Jugendtreffs vor Ostern eine Freude zu bereiten. Dies wird demnächst vor Weihnachten wiederholt werden.

Wie verändert Corona die Arbeit des De-Cent-Ladens?

De-Cent-Laden an der Bogenstraße in Balve: Hilfe für Menschen in Not ist Teamarbeit. Foto: Jürgen Overkott / WP

Seit Beginn der Pandemie haben sich unsere Besucher im De-Cent-Laden nahezu verdoppelt . Mittlerweile versorgen wir 55 Haushalte mit Lebensmittelgutscheinen und Lebensmittelspenden. Wir erhalten sporadisch Spendengelder von Vereinen, Firmen und Privatpersonen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken, denn wir sind auf diese Gelder angewiesen. Die Helferinnen des De-Cent-Ladens gehören alle zur Risikogruppe. Aus diesem Grund sind wir dankbar, dass Herr Esser von der Stadt Balve mit seinem Team die Verteilung der Gutscheine und Lebensmittelspenden in den städtischen Unterkünften im November übernimmt. Ebenso haben uns einige Mitglieder und Mitgliederinnen des Balver Bündnis für Geflüchtete in der Zeit des Lockdowns beim Verteilen der Gutscheine und Lebensmittelspenden geholfen. Sie bieten uns ihre Hilfe auch weiter an. Dafür herzlichen Dank.