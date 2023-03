Caritas-Verband: Das ist der neue Finanz-Vorstand

Balve/Arnsberg/Sundern. Neues Vorstandsmitglied beim Caritasverband Arnsberg-Sundern. Welche Aufgaben Dominik Pieper auch in Balves Altenheim St. Johannes wuppen muss.

Kein Scherz: Der Caritasverband Arnsberg-Sundern erhält zum 1. April ein neues Vorstandsmitglied. Der Vorsitzende des Caritasrates Friedhelm Wolf und der sozialfachliche Vorstand Christian Stockmann begrüßen Dominik Pieper als neuen kaufmännischen Vorstand im Führungsteam des Caritasverbandes.

Der Caritasverband ist in Balve Träger des Seniorenwohnheims St. Johannes am Brucknerweg.

Dominik Pieper wird seine neue Tätigkeit im Verband am 1. April beginnen, wie der Verband mitteilte. Er ist 41 Jahre alt, wohnt in Wickede (Ruhr), ist verheiratet und die Familie hat zwei Töchter. Pieper hat Gesundheits- und Sozialmanagement (BA) studiert und arbeitet zurzeit noch als Verwaltungsleiter und Prokurist an der Ruhrtalklinik GmbH in Wickede.

„Wir sind sehr erfreut, mit Dominik Pieper eine fachlich versierte und sehr engagierte Führungsperson gefunden zu haben, die gemeinsam mit dem Caritasrat, dem Vorstandskollegen, den Führungskräften und allen Mitarbeitenden die erfolgreiche Arbeit des Caritasverbandes fortführen und weiterentwickeln wird,“ so Caritasratsvorsitzender Friedhelm Wolf.

Dominik Pieper, der nach einem umfassenden Auswahlverfahren vom Caritasrat zum kaufmännischen Vorstand gewählt wurde, freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich möchte mein Können und mein Engagement dem Caritasverband zur Verfügung stellen. Dass ich das Vertrauen des Caritasrates bekommen habe, in der Funktion als kaufmännischer Vorstand die Arbeit des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern zu gestalten und weiterzuentwickeln, ist für mich eine große Motivation,“ betont das neue Vorstandsmitglied.

Christian Stockmann, sozialfachlicher Vorstand des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern, begrüßt seinen zukünftigen Vorstandskollegen Dominik Pieper: „Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit ihm im Doppelvorstand und wünsche ihm einen guten Einstieg bei uns im Verband. Die Herausforderungen für unsere Einrichtungen und Dienste werden auch nach Ausschleichen der Corona-Pandemie nicht weniger. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel, die Finanzierung des Sozial- und Gesundheitsbereichs sowie die begrenzten Rahmenbedingungen werden uns und die Kolleginnen und Kollegen im Verband in den nächsten Jahren weiter herausfordern.“

