Chor Barditus in Balve: Viele Stimmen für ein Halleluja

Jubel und Gänsehaut beim Gospelkonzert in St. Blasius: Unter dem Motto „Sing out and pray“ hatte der Chor Barditus aus Sundern-Allendorf zu einer besonderen musikalischen Erfahrung am vergangenen Samstag in die Pfarrkirche St. Blasius eingeladen. Die Kirche war gut besucht, Chorsängerin Lissa Klute freute sich die Atmosphäre „dieser besonderen Kirche mit ihrer tollen Akustik“.

Der Chor Barditus, der regelmäßig auch etwa auf der Landpartie oder an der Luisenhütte zu Gast ist und in dem auch einige Balver mitsingen, hatte in seinen Liedern die freudige Botschaft der Gospelmusik (aber auch anderer Stile) mitgebracht: Freude, Hoffnung und Zuversicht, auch und gerade wenn die Zeiten schwer sind, von Katastrophen und Kriegen geprägt. Eine Botschaft, die man am Samstagabend in den Texten, aber auch den Klängen fühlen konnte, zum Beispiel bei „In your arms“ über Gott als Helfer in der Not. Zuhörer berichteten hinterher von Gänsehautmomenten, freut sich Lissa Klute über die positive Resonanz. Nach dem letzten Stück des Programms von John Rutter mit der inständigen Bitte um Frieden waren Jubel und Standing ovations der Lohn für die Sängerinnen und Sänger. Zwei Zugaben folgten, „Der Herr segne dich“ als Wunsch für die kommende Zeit beendete dieses eindrucksvolle Konzert.

