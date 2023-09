Chor Barditus singt Gospels in St. Blasius Balve

Probe des Chors Barditus mit Chorleiter mit Chorleiter Wolfgang Bitter (vorne links) für den Auftritt in der Luisenhütte und an drei anderen besonderen Orten in der Umgebung.

Balve/Allendorf. Der Allendorfer Chor Barditus gastiert in Balve mit Gospels. Einer der Sänger ist in Garbeck bestens bekannt.

Gospel: Von „good spell“ leitet sich dieses Wort her, die gute Nachricht. Und die möchte der Chor Barditus aus Sundern-Allendorf musikalisch in der St. Blasiuskirche verbreiten – am Samstag, 16. September.

Fröhlichkeit, Optimismus und Gottvertrauen, trotz und gerade in schweren Zeiten, darum geht es in dieser Musik afroamerikanischen, christlichen Ursprungs. Oder auch darum, die täglichen Sorgen einfach mal zu vergessen. Der gemischte Chor Barditus aus Allendorf hat genau dafür ein stimmungsvolles Programm mit Gospelklängen aber auch Musik aus benachbarten Genres einstudiert und wird es am Samstag 16. Juni in der Pfarrkirche St. Blasius vortragen. Balver Musikfreunden dürfte die Gruppe von zahlreichen bisherigen Auftritten bekannt sein, von der Landpartie in Wocklum, von Festen an der Luisenhütte, von der „Muppet Show“, die der Chor 2019 in der Schützenhalle Langenholthausen auf die Bühne brachte. Außerdem singen in der Chorgemeinschaft einige Balver mit, der stellvertretende Chorleiter Michael Albers ist der musikalisch Verantwortliche beim MGV „Amicitia“ Garbeck.

Chorleiter bei Barditus ist Wolfgang Bitter, und er hat im Vorfeld des Gospelkonzertes an den Stücken gefeilt und wird den Gesang auch immer wieder am Piano begleiten. Sebastian Friedhoff kommt als Schlagzeuger dazu. Bei den Gospel- und Worshipsongs, bei Kompositionen von John Rutter und vielem mehr verspricht der Chor immer wieder Gänsehautmomente. „Wenn man in den Liedern die Bitte um Frieden hört, dann werden die Gedanken auch bei den Menschen sein die sich diesen Frieden als höchstes Gut wünschen und erbitten“, teilt Barditus-Vorstandsmitglied Lissa Klute mit.

Vorgeschmack in Sundern

Konzertbeginn ist am Samstag 16. September, um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird im Anschluss gebeten. Wer am Samstag keine Zeit hat und den Weg in die Nachbarstadt nicht scheut: Dasselbe Repertoire singt der Chor schon am Freitag direkt davor, 15. September, 19.30 Uhr, in der Evangelischen Lukaskirche Sundern.

