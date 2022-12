Eisborn Christlicher Liedermacher bringt Kinder in Kirche zum Tanzen

Eisborn. Kinder tanzen in Eisborns Kirche - und Schützen-Chef Gisbert Sprenger. Anlass war ein ganz besonderes Konzert.

Auf dem Weg nach Bethlehem: Klatschen, Singen und Hüpfen durften die kleinen Besucher des adventlichen Mitmachkonzertes von Jörg Sollbach in der Eisborner Kirche St. Antonius. Und auch manch erwachsener Besucher hatte die Freude, mit auf der Bühne zu stehen.

Einmal gründlich von links nach rechts schauten Liedermacher Jörg Sollbach und seine Handpuppe Fridolin beim nachmittäglichen Konzert in der Eisborner St. Antoniuskirche. Wer könnte von den Erwachsenen noch als Verstärkung zu ihnen auf die Bühne kommen? So mancher wird auf den Zuschauerplätzen eines Konzertes oder einer ähnlichen Veranstaltung schon diesen Moment erlebt und gehofft haben, dieser Kelche möge an ihm vorbeigehen. Handpuppe Fridolin versuchte es mal mit einer Beschreibung: ein erwachsener Mann mit schwarzen Haaren auf dem Kopf und im Gesicht und ein bisschen Bauch. Obwohl optisch auch zutreffend, war der WP-Reporter zum Glück nicht gemeint, sondern Eisborns Schützen-Chef Gisbert Sprenger. Zufall oder nicht?

Aber Gisbert Sprenger machte sich gut auf der Bühne als Unterstützung für Jörg Sollbach und seinen Fridolin. „Stark wie ein Bär, wie ein Walfisch im Meer“: bei den entsprechenden Bewegungen zu diesem Lied machten da auch die kleinen Besucher ganz begeistert mit. „Auf geht’s nach Bethlehem“ war das Motto dieses adventlichen Mitmachkonzertes von Sollbach im Eisborner Gotteshaus.

Mehr als 100 Besucher, von klein bis groß, folgten der Einladung, stärkten sich mit Waffeln und Getränken im Gemeindesaal direkt neben dem Gottesdienstraum und lauschten dann dem Liedermacher und seiner Handpuppe. „Jesus hätte ja auch in meinem Bett schlafen können“, betonte Fridolin, als er die Geschichte hörte, wie Maria und Josef in Bethlehem keine Herberge mehr zur Geburt des Jesuskindes finden konnte.

Neue Lieder über das Weihnachtsfest spielte Sollbach dazu auf der Gitarre und sang mit Unterstützung aller, durchaus genauso eingängig wie all die bekannten, tausend Mal gern gehörten Lieder.

Und dann tanzten die kleinen Besucher im Grundschul- und Kindergartenalter ganz wild durch die Kirche, um eine fette Geburtstagsparty für Jesus zu feiern.

Genauso eindringlich erklärte der christliche Liedermacher aber auch in leisen Tönen, was es bedeute, wenn am Weihnachtsfest Jesus für jeden Zuhause im Kreis der Familie geboren werde.

