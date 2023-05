Reis Against The Spülmaschine Comedy-Duo feiert „Eis-born in the USA“ – T-Shirt wird Kult

Eisborn. Christoph und Pia Spiekermann landen mit Reis Against The Spülmaschine einen Treffer. Das Comedy-Duo bleibt sogar mit Schreibfehler unvergessen.

Für diese Band hätte sich Eisborn auch umbenannt: Reis Against The Spülmaschine trafen am Freitagabend in der Schützenhalle den Ton und voll den Nerv ihrer Zuhörer.

Begeistertes Publikum in der Schützenhalle Foto: Alexander Lück / WP

War es nur ein weiterer Gag in einem ganzen Scherz-Feuerwerk, oder ist der Fehler tatsächlich passiert? Ein paar der Besucher wollten es jedenfalls so schnell wie möglich selber herausfinden und drängten mit Beginn der Pause an den kleinen Stand von Reis Against The Spülmaschine. Und tatsächlich: Auf den grauen Bandshirts sind die Tourdaten der beiden Musiker abgedruckt, von Frankfurt über Bremen und Köln bis Hannover. Und ganz unten in der Reihe dieser Metropolen: Balve-Eishorn. Noch ein zweites Mal genau geguckt: Balve-Eishorn. Dieser Fehler fiel Onkel Hanke alias Hanke Blendermann und Don Filippo alias Philipp Kasburg tatsächlich erst mitten auf der Bühne auf, als sie ein wenig Werbung für ihr Merchandising machten. Aber sie wären ja kein Comedy-Duo, wenn sie so eine Steilvorlage nicht nützen könnten: „Könnt Ihr das Dorf nicht einfach umbenennen?“ So jedenfalls bleibt man im Gedächtnis. Und das mit dem Umbenennen hätten viele bestimmt auch gemacht für Reis Against The Spülmaschine an diesem Abend, an dem das Duo die Schützenhalle im Bergdorf zum Kochen, zum Klatschen und Mitsingen brachte. Wohlgemerkt, von einer Band die vorher, das ergab auch die Abfrage von Blendermann und Kasburg, fast noch nie jemand live gesehen beziehungsweise überhaupt etwas gehört hatte, obwohl es schon Auftritte bei Comedyformaten im TV gab.

Das "Corpus delicti": Band-Shirt mit dem falsch geschriebenen Ortsnamen. Foto: Alexander Lück / WP

Dass Reis Against The Spülmaschine hier überhaupt Station machten und sich knapp 100 Interessierte am Freitagabend einfanden, dafür waren zwei Eisborner verantwortlich, die tüchtig mitfeierten im Publikum. Eisborns Ortsvorsteherin Pia Spiekermann und ihr Gatte Christoph, seines Zeichens Vorstandsmitglieder der Schützenbruderschaft, erlebten das Duo aus Norddeutschland eher zufällig als Teil des Unterhaltungsprogramms auf einer Kreuzfahrt. Am ersten Abend, so erzählte Spiekermann, sei das Publikum noch in überschaubarer Anzahl erschienen. Aber nicht nur die beiden Eisborner waren dermaßen überzeugt und begeistert, dass sich die Botschaft von der Band auf dem Schiff wie ein Lauffeuer verbreitete. „Bei ihrem zweiten Auftritt war der Saal rappelvoll“, erinnert sich die Ortsvorsteherin. Da war für sie klar: „Die müssen wir nach Eisborn holen.“

Die Schützen übernahmen die Rolle des Ausrichters und Gastgebers, und auch aus ihren Reihen feierte man am Freitagabend zahlreich und tüchtig mit.

Das aktuelle Programm der Band heißt „Radio Reis“ und ist eine Verballhornung des seichten Dudelfunks, gleichzeitig aber auch ein wilder Ritt durch die Musikgeschichte. Als Onkel Hanke dann im Laufe des Abend auf einer Bierflasche bekannte klassische Melodien von „Freude schöner Götterfunken“ bis zum Radetzkymarsch trötete, konnte der dazugehörige Jingle, wenn auch historisch nicht komplett zutreffend, natürlich nur lauten: „Radio Reis: Das Beste der 1680er und 1690er.“ Ansonsten: Viele alberne und doch sprachlich kluge Texte auf weltbekannte Melodien, von zwei tollen Stimmen und ihren Akustikgitarren dargeboten, alles live, immer auf den Punkt. Aus „Feliz navidad“ wurde „Na flies mal das Bad“, von Queen gab es „I want to make tea“. Immer wieder rasant und unterhaltsam übergeleitet von zwei Vollblut-Entertainern, die im Haupterwerb übrigens Lehrer sind. Und die sich auch gerne mit ihrem Auftrittsort beschäftigten.

Getränkewart der Band

Als man die Besucher zu einem Trompetensolo animieren wollte, sagte Onkel Hanke: „Ihr habt doch einen tollen Musikverein hier.“ Und speziell für dieses Trommlerkorps, welches auch mit vielen Anhängern zusammen 2024 zur Steubenparade nach New York reist, sangen sie: „Eis-born in the USA.“ Vielleicht hat die Idee für diese Schlagzeile schon jemand anders gehabt, auf jeden Fall könnte es der Schlachtruf der US-Tour werden. Über zwei Stunden machten Reis Against The Spülmaschine super Stimmung in der Halle, da kamen schon Wünsche nach einer Wiederholung bei der nächsten Tour auf. Vielleicht dann ja auch mit richtigem Namen auf dem Shirt. Schützen-Chef Gisbert Sprenger, zwischendurch Getränkewart der Band, war sich schon zur Pause ganz sicher: „Wer nicht hier ist, hat was verpasst.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve