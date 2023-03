Comedy mit „MalleDiven“: So wird Publikum Teil der Show

Das Comedy-Duo „Weibsbilder“ gastiert mit seinem Programm „MalleDiven“ in Balve. Möglich wird der Abend am 9. September durch Zusammenarbeit von Anna Schulte und Mailin Hachenberg vom städtischen Innenstadtbüro, Markus Müller von der Volksbank und Jutta Streiter vom Förderverein der Stadtbücherei (von links).

Balve. Stadt Balve, Förderverein der Stadtbücherei und Volksbank gehen neue Wege. Der Comedy-Abend mit „MalleDiven“ soll ganz besonders werden.

Comedy lebt von Inszenierung. Aber beim Auftritt der „Weibsbilder“ mit ihrem Programm „MalleDiven“ am 9. September, 18 Uhr, geht die Stadt Balve in der Aula der Realschule am Krumpaul neue Wege. Das Publikum wird nämlich ebenfalls Teil der Inszenierung. Was geht da ab?

Das Programm heißt „MalleDiven – Ausgebrannt am Sommerstrand“: Claudia Thiel und Anke Brausch versprechen „Weibsbilder-Kabarett“ mit Comedy und Musik. Zwei Stunden lang, heißt es, reihe sich an Gag und Gag. Das Konzept: „Mit Traummann ans Mittelmeer oder mit Oma zur Ostsee? Bier auf Balkonien oder Bacardi auf Bali? Einer für alle oder alle auf Malle? Was verbinden wir Deutsche mit Urlaub? Kaum ein Thema spaltet die Geschmäcker so sehr wie die jährlich wiederkehrende arbeitsfreie Zeit. Wo geht’s hin, und was muss mit?“ Claudia Thiel und Anke Brausch wollen „ihr Glück bei einer Single-Kreuzfahrt suchen, um in hoffentlich ruhigen Gewässern im Ehehafen anzulegen“.

Das Comedy-Duo „Weibsbilder“ gastiert in Balve. Foto: Ralf Cornesse / Stadt Balve

Doch das ist längst nicht alles. Anna Schulte und Mailin Hachenberg vom städtischen Innenstadtbüro: „Die Besucher werden zudem gebeten, in ihren stilvollsten Sommerkleidern, Hawaiihemden oder chicen Sonnenhüten zu erscheinen, denn alles, was zum Thema ,Sommer, Sonne, Strand’ passt, ist bei dieser kleinen Aktion gerngesehen. Und mit ein wenig Glück wird der passendste Kleidungsstil mit einem Gratis-Cocktail belohnt.“

Apropos Cocktails. Das Getränke-Angebot passt zur Show. Diesen besonderen Abend wird Bergs Bar, ein professionelles Cocktail-Mixer-Team mit seiner Havanna-Club-Bar, exklusiv begleiten. Auf alkoholfreie Cocktails sowie Klassiker Mojito, Pina Colada, Cuba Libre, Sex on the Beach, aber auch über Longdrinks und Softgetränke können sich die Besucher freuen.

Für den kleinen Hunger wird der Förderverein der städtischen Bücherei passende Snack-Gläser zum Thema „MalleDiven“ in vegetarischer Form anbieten, mal fruchtig, mal salzig. „Über die Varianten wird noch nichts verraten. Aber die Gäste erwartet auch hier Ausgefallenes“, weckt Jutta Streiter, vom Förderverein der der städtischen Bücherei, Neugier.





Die Veranstaltung ist ein Musterbeispiel für öffentliche und private Zusammenarbeit, die Stadt Balve kooperiert mit der Volksbank Südwestfalen. Obendrein beteiligt sich der Förderverein der Bücherei um Jutta Streiter.

Tickets ab sofort erhältlich.

SERVICE

Ticket ermäßigt 21,50 Euro (ermäßigungsberechtigt sind Ehrenamtskarteninhaber der Stadt Balve, Studenten, Azubis und Schüler mit entsprechendem Nachweis). Ticket-Normalpreis: 23,50 Euro. Beim Online-Ticketkauf plus zwei Euro Servicegebühr und gegebenenfalls Versandkosten pro Bestellung.Ticket-Preis Abendkasse: 25,50 Euro. Tickets für schwerbehinderte Menschen sind nur über das Innenstadtbüro der Stadt Balve erhältlich.

Vorverkaufsstellen

• Innenstadtbüro der Stadt Balve, Alte Gerichtsstraße 1, Balve, Telefon 02375-926-157 und -158; innenstadtbuero@balve.de.

• Online: www.balve.de, bei allen Reservix- und AD-Ticket-Vorverkaufsstellen.

