Coole Rollen-Spiele: Kids lernen Skateboard-Tricks

Balve. Ein neues Angebot der offenen Jugendarbeit ist ins Rollen gekommen. Was verbirgt sich hinter dem Skateboard-Workshop im Schulzentrum Balve?

Rollende Räder, tolle Tricks, Hinfallen, Aufstehen und Weitermachen: Das macht einen Skateboard-Workshop aus, der dieser Tage stattgefunden hat. In Kooperation von Stadt Balve, Versorger Westenergie und Initiative „skate-aid“ aus Münster ist der Schulhof der Realschule Schauplatz eines zweitägigen Workshops für Kinder und Jugendliche unter Federführung von Profis geworden.

Skate-Workshop von Stadt Balve und Westenergie: Bürgermeister Hubertus Mühling macht ihn zur Chefsache. Foto: Westenergie / Westernenergie

Die Aktion gilt als Beispiel für Public-Private-Partnership. Hinter dem modischen Schlagwort steht die Idee einer Zusammenarbeit von öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen.

Die Stadt Balve hat mit dem Workshop ihr Angebot an offenen Freizeitangeboten für junge Leute erweitert. Die Stadtverwaltung reagiert damit auf Wünsche, die im Rahmen einer Jugendstudie des Kreisjugendamtes offenbar geworden sind. Sie ist dem Fachausschuss ESDS im Juni vorgestellt worden. Voraus ist eine Befragung von insgesamt 62 Jugendlichen im Märkischen Kreis gegangen. Junge Leute aus Balve haben dabei etwa ein Drittel gestellt. Einer der Wünsche an die Stadt lautet: spontane oder neue Freizeitangebote.

Deshalb macht Bürgermeister Hubertus Mühling den Auftakt der Aktion zur Chefsache. Gemeinsam mit Lisa Kaiser von Westenergie begrüßt er die zwölf Teilnehmenden des Workshops. „Der Workshop findet zum ersten Mal in Balve statt, und es ist toll zu beobachten, wie schnell die Kids Fortschritte machen und mit welcher Freude und Leidenschaft sie dabei sind. Es ist ein schönes Ferienfreizeitangebot“, freut sich der Verwaltungschef. „Wir freuen uns, dass wir den Skateboardworkshop in Balve anbieten können. Es ist eine gute Gelegenheit, erste Versuche auf dem Skateboard zu machen und vielleicht ja sogar ein neues, zukünftiges Hobby zu entdecken“, sagt Lisa Kaiser.

Skate-Workshop von Stadt Balve und Westenergie: Profi vermitteln Wissen über Skateboards. Foto: Westenergie

Westenergie und die Initiative „skate-aid“ bieten in Sommer- und Herbstferien bereits zum achten Mal gemeinsame Skateboardworkshops an. Gedacht ist das Programm für bis zu 40 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren. In den zweitägigen Workshops lernen sie technische Grundlagen des Skateboardfahrens, wie zum Beispiel Fußstellung, Lenken, Beschleunigen und Bremsen, aber auch fachliche Basics: Welche Boardgröße ist für wen geeignet? Welche Auswirkungen haben weiche Rollen auf die Geschwindigkeit? Welchen Unterschied macht es, wenn das Board harte oder weiche Lenkgummis hat? Zudem baut jeder Teilnehmende unter fachmännischer Anleitung das eigene Board zusammen. Wer steckt dahinter?

„skate-aid“ ist vom Skateboard-Pionier Titus Dittmann gegründet worden. Der Münsteraner bildet das durchführende Team aus. Seine Botschaft: „Skaten eignet sich sowohl für die sportliche Entwicklung als auch für die Persönlichkeitsbildung. Skateboarden verbindet. Es führt die verschiedensten Menschen zusammen. Gleichzeitig schafft es Freiräume und ermöglicht so Kindern und Jugendlichen, sich auszuleben. Gerade in ihrer Orientierungsphase ist das sehr wichtig für die Entwicklung.“

Gute Organisation

Die Teilnahme an den Workshops ist gratis. Westenergie stellt Verpflegung und Schutzkleidung wie Helme und Schoner sowie die Boards, mit denen die Teilnehmenden cruisen. Die Kinder und Jugendlichen dürfen ihre Boards behalten.

Der Dank von Bürgermeister Hubertus Mühling und Lisa Kaiser von Westenergie gilt ausdrücklich Kordula Budde von der Stadtverwaltung für die gute Organisation der Veranstaltung. Der Verwaltungschef belässt es übrigens nicht bei warmen Worten. Er stiegt selbst aufs Brett. Ein Bild mit Symbolkraft: Hier kommt etwas ins Rollen.

