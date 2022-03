Corona: 85-jähriger Neuenrader stirbt

Balve/Neuenrade/Lüdenscheid. Im Zusammenhang mit Corona meldet der MK vier neue Todesfälle, darunter einen in Neuenrade. Welche Krankheitsgeschichten stecken dahinter?

Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sind vier weitere Todesfälle zu beklagebn, darunter einer in Neuenrade. Das teilte Kreis-Sprecherion Ursula Erkens am Freitag in Lüdenscheid mit.

Eine 99-jährige Frau aus Hemer verstarb demnach im Krankenhaus. Ob sie geimpft war: ungeklärt. Fakt ist: Die Verstorbene hatte Vorerkrankungen.

Ebenfalls in stationärer Behandlungen verstarben ein 85-jähriger Mann aus Neuenrade (geimpft, mit Vorerkrankungen), ein 77-jähriger Mann aus Menden (unvollständiger Impfstatus, mit Vorerkrankungen) und ein 81-jähriger Mann aus Lüdenscheid (geimpft, mit Vorerkrankungen).

Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sind im März bisher sechs Todesfälle bekannt. Im Februar wurden 45 Todesfälle gemeldet; im Januar 28. Im Januar 2021 wurden 60 Todesdfälle bekannt, Februar vorigen 65.

