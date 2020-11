Corona bremst Grundschule aus: Das müssen Eltern wissen

Die Grundschule Garbeck bleibt wegen eines Corona-Falls vorerst geschlossen. Das sagte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, am Donnerstag auf Anfrage der Westfalenpost. Den Rat hatte er bereits am Vorabend in nicht-öffentlicher Sitzung informiert.

Michael Bathe (vorn) informierte den Rat am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung.. Foto: jürgen overkott / WP

„Eine Lehrerin ist positiv getestet worden“, erklärte Bathe. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises haben nach Bekanntwerden des Testergebnisses Schule und Schulträger am Mittwoch informiert. Der Kreis entschied, die insgesamt 91 Schulkinder und das neunköpfige Kollegium in Quarantäne zu schicken. Die Maßnahme gilt bis Freitag, 13. November.

Auf die Frage, warum die Information nicht in öffentlicher Sitzung bekanntgemacht wurde, erwiderte Bathe: „Ich habe erst um 16.55 Uhr einen Anruf von der Schulleiterin erhalten. Ich hatte noch nicht so viel Hintergrundwissen. In nicht -öffentlicher Sitzung, kurz vor Schluss der Sitzung, habe ich gesagt, ich habe Informationen, dass es an der Grundschule Garbeck einen Corona-Fall gibt. Ich weiß aber noch nichts Näheres.“

Inzwischen hat Bathe noch einmal mit Schulleiterin Dorothe Kneer gesprochen – und mit der Leiterin des benachbarten Städtischen Kindergartens, Michaele Neuhaus. „Wir haben vorsorglich beschlossen, einige Kinder, Geschwisterkinder, ebenfalls nach Hause zu schicken, in Absprache mit den Eltern. Das ist eine schwierige Situationen für die Eltern, und deshalb wollen wir sie mitnehmen.“ Wichtig sei der Stadt als Träger von Schule und Kindergarten sowie den Leiterinnen der Einrichtungen „Transparenz“.

Materialpakete für Distanzunterricht

Die Grundschule Garbeck bleibt bis zum 13. November wegen Corona geschlossen. Foto: jürgen overkott / WP

Bei welcher Gelegenheit die Lehrerin an der Garbecker Grundschule positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, blieb am Donnerstag trotz Nachfrage bei Kreis-Sprecherin Ursula Erkens zunächst ungeklärt.

Die Eltern der Garbecker Grundschule sind längst informiert, sagte Kneer auf Anfrage der WP: „Sie sind direkt informiert worden. Sie haben einen Brief bekommen, mit allen Anlagen vom Gesundheitsamt.“

Die Grundschulkinder erhalten während der Quarantäne Distanzunterricht. „Es werden Materialpakete gemacht“, erläuterte Kneer. Das Kollegium hat sich am Donnerstag über Details verständigt. Die Eltern werden schnellstmöglich informiert. Die Grundschule Garbeck hat bereits Erfahrung mit Lernen im Kinderzimmer gemacht – während der ersten Corona-Zwangspause im Frühjahr.

Die Vollbremsung des Schulbetriebs in Garbeck hat weitergehende Folgen. Die Schulleitung informierte die Eltern bereits am Donnerstagmorgen auf der Homepage darüber. So hieß es: „Die Anmeldungen der Schulanfänger finden nicht im Schulgebäude statt. Bitte werfen Sie die Anmeldescheine (gelb und grün) in den Briefkasten neben der Schultür. Damit ist Ihr Kind angemeldet. Weitere Formalitäten und das Schulspiel finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.“