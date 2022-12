Corona: Darum geht am Krumpaul ein Stück Geschichte zu Ende

Balve. Zum Jahresende gibt es eine wichtige Änderung im Balver Gesundheitssystem. DRK-Schatzmeister Bernhard Krämer erklärt, worum es nicht anders geht.

Das Corona-Testzentrum in Balve schließt zur Jahreswende. Das teilte DRK-Schatzmeister Bernhard Krämer mit. „Nachdem durch die letzte Änderung der Zugangsbestimmungen, insbesondere für Kranken- und Pflegeeinrichtungen, die Nachfrage nach Tests deutlich zurückgegangen war, haben wir entschieden, dass Testzentrum zum 1.1.2023 vorläufig zu schließen“, teilte Bernhard Krämer mit. „Die Anzahl der täglichen Tests liegt teilweise unter 20 Tests innerhalb der Öffnungszeit von einer Stunde.“

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten DRK und Malteser gemeinsam mit heimischen Ärzten und Apothekern schnellstmöglich auf die neue hochansteckende Virus-Krankheit reagiert. In ehrenamtlicher Regie entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Balve bereits im März 2020 ein Corona-Testzentrum im Gebäude der ehemaligen Hauptschule am Krumpaul.

Ab Oktober vorigen Jahres wurden dort auch Impfungen angeboten – vor allem durch Dr. Egbert Stüeken.

Das Team hinter dem Testzentrum erhielt im September die städtische Auszeichnung „Ehrung verdienter Bürger“.

Das Interesse an Tests und Impfungen im Stadtgebiet war zeitweilig so groß, dass der inzwischen verstorbene Gesundheitsunternehmer Ralf Bigell in Langenholthausens Sokola.de im November vorigen Jahres ein zweites Testzentrum in privater Regie eröffnete. Er arbeitete dort mit dem Balver Arzt Dr. Torsten Klein zusammen, der hauptberuflich am St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden tätig ist.

