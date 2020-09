Corona: Diese Nachricht gibt Balve Hoffnung

Balve. In jüngster Zeit sorgten Corona-Testungen in Balve für Unruhe in der Stadt. Jetzt hat der Märkische Kreis eine Nachricht, die Mut macht.

Der Märkische Kreis hat für Balve eine Nachricht, die Mut macht: Die Stadt ist wieder corona-frei. In anderen Kreis-Kommunen sieht das anders aus.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises testeten am Freitag 117 Schülerinnen und Schülern auf das Virus: An einer Schule in Schalksmühle standen für 53 Personen Zweitabstriche zum Ende ihrer Quarantäne an. Ebenso 42 Schüler und Lehrer einer Hemeraner Grundschule und 13 Personen einer Mendener Grundschule. An einem Berufskolleg in Halver sollen am Freitag nach einem bestätigten Fall neun Kontaktpersonen getestet werden. Ein negativer Test beendet auch bei einem ersten Abstrich nicht die Quarantäne, weist das Kreisgesundheitsamt hin. Die Tests dienen der Sicherheit, dass Infektionen sich nicht unkontrolliert ausbreiten.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 18 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 0 Infizierte, 23 Gesunde und 4 Kontaktpersonen

• Halver: 3 Infizierter, 58 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 2 Infizierte, 74 Gesunde, 58 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 1 Infizierter, 8 Gesunde und 5 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 6 Infizierte, 234 Gesunde, 112 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 3 Infizierte, 29 Gesunde, 28 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 15 Infizierte, 148 Gesunde, 85 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 4 Infizierte, 46 Gesunde, 23 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 6 Infizierte, 131 Gesunde, 47 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 2 Infizierte, 4 Gesunde, 7 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 5 Infizierte, 54 Gesunde und 15 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 3 Infizierte, 76 Gesunde, 58 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 2 Infizierte, 18 Gesunde und 50 Kontaktpersonen

• Werdohl: 2 Infizierte, 42 Gesunde und 16 Kontaktpersonen