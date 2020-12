Corona: Erster Todesfall eines Balvers

Balve/Lüdenscheid. Das Kreisgesundheitsamt vermeldet den ersten Todesfall eines Balvers nach einer Covid-19-Erkrankung. Was bisher bekannt ist.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat den ersten Todesfall eines Balvers im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Demnach starb ein 81-jähriger Balver bereits am Sonntag, 13. Dezember. Er habe sich in stationärer Behandlung befunden, teilte Kreis-Sprecherin Ursula Erkens am Donnerstag in Lüdenscheid mit. Bereits am 11. Dezember verstarb ein 81-jähriger Bewohner eines Seniorenwohnheims in Meinerzhagen. Am 14. Dezember ist zudem eine 78-jährige Patientin aus Hemer gestorben.