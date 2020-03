Corona für Imbisse in Balve und Garbeck bittere Pille

Balve/Garbeck. Das Fenster geht auf, Anne Skrowanek schiebt die Bestellung zum Kunden und nimmt das Geld dafür entgegen. Was bei Fast-Food-Ketten am Drive-In-Schalter ganz normal ist, ist für das „Balver Grillstübchen“ das Sinnbild der aktuellen Ausnahmesituation. Wegen des Coronavirus’ haben die Balver Gastronomen ihr Geschäftsfeld auf Liefer-und Abholservice verlagert.

Aktuell läuft es noch so gut, dass sich die Unternehmer über Wasser halten können – doch es gibt auch Tendenzen, die in die andere Richtung gehen.

Aus freien Stücken abgeschlossen

Vor allem das Geschäft mit den Mittagsangeboten brummt derzeit im „Grillstübchen“ und bei „Captain Curry“. Wo früher 50 bis 60 Mahlzeiten am Tag ausgefahren wurden, werden aktuell 80 Portionen an die Kunden geliefert. Hinzu kommt im Grillstübchen noch der Verkauf am Fenster, das zur Straße hin für die Kunden erreichbar ist.

In das Lokal selbst kommt kein Kunde mehr. Dafür haben Anne und Hans Skrowanek aus Vorsicht gesorgt. Denn in das Lokal darf nach Erhebung der aktuellen Einschränkungen nur ein Kunde. „Einem älteren Ehepaar zu erklären, das einer rein darf und der andere draußen warten muss, war uns aber zu müßig“, sagt Anne Skrowanek. Und so machten die Eigentümer den Imbiss an der Hoffmeisterstraße einfach ganz dicht.

Den wenigen Publikumsverkehr, denn das Balver Grillstübchen derzeit noch hat, bearbeitet das Ehepaar am Fenster. So konnte sich der Imbiss zumindest über die ersten zwei Wochen der Krise retten. „Wenn es so bleibt, dann kommen wir über die Runden“, sagt Anne Skrowanek.

Dass es so bleibt, bezweifelt Olaf Jordan. Der Betreiber des Imbisses „Captain Curry“ in Garbeck lebt wie das Grillstübchen von den Einnahmen aus dem Verkauf der Mittagsgerichte. Da sich aber viele Kunden schon oder zumindest in absehbarer Zeit in Kurzarbeit befinden und damit weniger Geld zur Verfügung haben, glaubt Jordan an einen Rückgang bei den Bestellungen. „Die Leute werden in den kommenden Wochen genau auf ihre Kosten schauen“, meint der Betreiber des Garbecker Imbisses.

Graupen und Erbsen sind rar

Er selbst muss, wie auch das „Balver Grillstübchen“, auf größere Aufträge derzeit verzichten. Geburtstage, Hochzeiten, Familienfeiern oder die tägliche Lieferung an Schulen und Kindergärten fehlen. „Die Krise“, erzählt Jordan, „wird die Gastronomie-Landschaft komplett verändern.“

Geschäfte werden schließen, Mitarbeiter verlieren ihre Jobs – so wie bei „Captain Curry“ bereits geschehen. Jordan musste eine Mitarbeiterin, die erst vor rund einem Monat eingestellt wurde, bis auf weiteres wieder freistellen.

„Ich habe einfach nicht genug zu tun“, berichtet er. Jordan schafft die anfallenden Aufgaben oft alleine, wenn es etwas mehr wird, hat er noch einen Angestellten an seiner Seite. „Wenn die Krise wieder vorbei ist, dann stelle ich auch wieder ein“, sagt er.

Wenn es aber nach den Äußerungen der Wirtschaftsexperten geht, befindet sich Deutschland noch am Anfang der aktuellen Krise. Ein weiteres Problemfeld stellt die Beschaffung der benötigten Zutaten da. Manchen Lebensmitteln wie Graupen oder Erbsen musste Anne Skrowanek nach eigener Aussage erst lange hinterherfahren.

Die Hamsterkäufe ungezählter Menschen sorgen dafür, dass auch die Gastronomie unter erschwerten Bedingungen einkaufen gehen muss. So wie alles für alle derzeit anders, komplizierter und ungewohnter ist.