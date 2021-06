Corona-Impfstoff knapp – Balver Ärzte haben einen Plan

Balve. Corona-Impfstoff kanpp: na und? Die beiden Balver Hausarzt-Praxen haben einen Plan, das Problem im Sinn der Patienten zu lösen. So sieht er aus.

Deutschlandweit ist der Nachschub an Corona-Impfstoff für Erstimpfungen ins Stocken geraten. Im Hönnetal rund um Balve sind zwar viele Einwohner geimpft – aber eben nicht alle. Welche Konsequenzen die Balver Hausärzte daraus ziehen, stellt Dr. Paul Stüeken jr. dar.

Landarzt Paul Stüeken setzt die erste Biontech-Spritze gegen das Corona-Virus. Foto: jürgen overkott / WP

Beide Balver Hausarztpraxen – die Praxis am Drostenplatz sowie die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis an der Hauptstraße – bemühen sich demnach „um ein zeitnahes Impfangebot zur Erstimpfung für die von ihnen betreute Patienten“. Was können Patienten in der aktuellen Situation unternehmen?

Wer bisher noch keine Erstimpfung erhalten hat, kann sich ab sofort über die Internetseiten der Praxen www.hausarzt-balve.de (Dres. Rüth/Schmitz) oder www.praxis-drostenplatz.de (Dr. Stüeken) oder alternativ direkt per E-mail coronaimpfung@hausarzt-balve.de (Dres. Rüth/Schmitz) oder coronaimpfung@praxis-drostenplatz.de (Dr. Stüeken) für einen Impftermin an die Praxen wenden.

Biontech und Astrazeneca

Dr. Gregor Schmitz aus Balve leitet das MK-Impfzentrum in Lüdenscheid. Foto: Bjoern Braun / Hausarztpraxis Dr. Gregor Schmitz

Dies gilt auch für bereits an Covid-19-Erkrankte, die rund sechs Monate nach der Erkrankung nur eine Impfung benötigen, um ebenfalls als vollständig geimpft zu gelten.

Für Erstimpfungen wird derzeit nur der Impfstoff Comirnaty der Firma BioNTech/Pfizer verwendet. Das Vakzin ist für Personen ab zwölf Jahren zugelassen. Die Praxen weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass sie den RKI-Empfehlungen folgen und nur Jugendliche mit Vorerkrankungen oder besonderen häuslichen Situationen impfen. Der Impfstoff Vaxevria (Astrazeneca) steht momentan nur für Zweitimpfungen zur Verfügung. Johnson & Johnson, hieß es, werde aufgrund von Lieferproblemen aktuell nicht angeboten.

