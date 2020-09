Corona-Infektionen in Balve: Zahl steigt

Balve/Lüdenscheid. Die Zahl der Corona-Infektionen in Balve klettert langsam, aber stetig. Das ist der neueste Stand.

Die Zahl der Coronainfektionen in Balve ist gestiegen. Wie Kreis-Sprecherin Ursula Erkens am Dienstag in Lüdenscheid mitteilte, kletterte die Zahl der Infizierten auf fünf. Im gesamten Märkischen Kreis bleibe die Lage aber vergleichsweise konstant. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises weist aktuell 71 labortechnisch bestätigte Fälle aus. Unter Quarantäne stehen auch 227 Kontaktpersonen. Seit Montag, 7. September, zählt das Kreisgesundheitsamt vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus; jeweils zwei in Balve und in Lüdenscheid. Jeweils eine Person in Altena, Balve und Lüdenscheid haben die Erkrankung überwunden. In Balve befinden sich insgesamt zehn Kontaktpersonen in Quarantäne.