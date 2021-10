Corona nach Erntedank: Jetzt spricht ein Betroffener

Langenholthausen. Die Diskussion um Corona-Fälle nach Erntedank in Langenholthausen schlägt hohe Wellen. Jetzt meldet sich ein Betroffener.

Mitglieder eines Kegelclubs haben offenbar beim Erntedank in Langenholthausen für einen lokalen Corona-Ausbruch gesorgt. Zunächst hatte der Märkische Kreis einen Zusammenhang zwischen der Veranstaltung und Neuerkrankungen verneint. Am Freitag jedoch hatte Brudermeister Berthold König vom Veranstalter Schützenbruderschaft St. Johannes Langenholthausen einen Zusammenhang zwischen Fest und Neuerkrankungen bestätigt. Am Sonntagabend hat sich ein Kegler bei der Westfalenpost gemeldet. Die Westfalenpost dokumentiert seine Darstellung. Er ist der Redaktion bekannt, will aber namentlich nicht genannt werden.

Doppelte Sicherheitsmaßnahmen

Ich selber bin corona-infiziert, war aber nicht beim Erntedankfest. Wir waren in Willingen mit zehn Personen, und zwar an dem Tag, an dem Erntedank (Samstag, 2. Oktober; Red.) stattfand, sondern schon eine Woche zuvor, vom 24. bis zum 26. September. Wir waren in Willingen in einem Lokal. Da galt 2 G (geimpft, genesen; Red.). Da musste man sich mit Personalausweis zu erkennen geben und den Impfausweis vorzeigen. Wir fühlten uns sicher. Wir saßen in einem Bierzelt, haben Bier und auch ein Schnäpschen getrunken und gegessen. Wir aber nichts gemacht, was man nicht auch in Langenholthausen hätte machen können.

Erntedankfest in Langenholthausen Foto: Sven Paul / WP

Wir haben in unserem Club auch drei, vier Unternehmer. Sie haben sich danach direkt testen lassen, um sich selbst zu schützen, vor allem aber ihre Mitarbeiter. Sie hatten keine Symptome. Das hat funktioniert. Das war negativ.

Von den zehn Teilnehmern der Kegelrunde sind am Samstag (2. Oktober; Red.) fünf Personen zum Erntedankfest gegangen. Diese fünf Leute haben sich, bevor sie zum Erntedankfest gegangen sind, noch mal getestet. Wir wollten doppelte Sicherheit.

Fakt ist: Das Virus ist von uns ins Dorf geschleppt worden. Da gibt es keine zwei Meinungen. Nur: Die Leute, die es dahin getragen haben, sind den doppelten Sicherheitsweg gegangen, und trotzdem hat es nicht funktioniert.

Von den zehn Leuten, die in Willingen waren, sind inzwischen sieben infiziert, sieben. Dass ein Restrisiko trotz Impfung besteht, ist bekannt. Dass das Risiko 70 Prozent liegt, da habe ich persönlich nicht gerechnet. Hätte ich das gewusst, wäre ich zuhause geblieben und hätte mein Bier unterm Apfelbaum getrunken.

Wir haben keinen Fehler gemacht, und trotzdem passiert so etwas. Wir haben Unternehmer dabei, die müssen jetzt zwei Wochen lang ihren Betrieb schließen. Das ist nicht lustig. Das ist ein Riesenschaden.

Die Zahl der Infizierten dürfte noch wachsen. Meine Frau ist Sonntagmorgen auch infiziert. So ist das in einer ehelichen Gemeinschaft. Meine Sorge ist, dass es jemanden erwischt, der einen schweren Verlauf hat.

Die Westfalenpost hat bereits Kontakt zum Märkischen Kreis aufgenommen. Der Kreis soll erklären, warum zunächst kein Zusammenhang zwischen Erntedank und Neuinfektionen hergestellt wurde, um tags darauf genau das Gegenteil zu erklären.