Corona: So organisiert Grundschule Beckum gesundes Frühstück

Das „Gesunde Frühstück“ ist eine feste Einrichtung in der städtischen Grundschule St. Nikolaus in Beckum, seit acht Jahren schon. Normalerweise bedeutet das Frühstücksbüffet in der Schule stets ein fröhliches Gewimmel von Schülern, Lehrerinnen und Eltern. Doch was, wenn Corona-Regeln Abstand erzwingen? Schulleiterin Petra Köhler, Kollegium und Förderverein ließen sich was einfallen, um das Frühstück nicht ausfallen zu lassen.

Gesundes Frühstück in der Grundschule Beckum Foto: Petra Köhler / Grundschule Beckum

Wie läuft ein „Gesundes Frühstück“ im Corona-Jahr ab? Schulleiterin Köhler: „Da das gesunde Frühstück Corona bedingt nun schon zum zweiten Mal nicht im üblichen Rahmen stattfinden konnte, erhielten alle Klassen der Grundschule Beckum vom Förderverein wieder bunte Obstkisten, Müsliriegel und Vollkornkekse für den Verzehr im Klassenraum.“

Geschenk am Nikolaustag

Damit sorgte der Förderverein nach den Herbstferien erneut für eine Überraschung im Schulalltag. Am Festtag des heiligen Martins hatten alle Schülerinnen und Schüler bereits Zuckerbrezeln erhalten.

Klar, Corona bedeutet auch Verzicht . Petra Köhler: „Auf das lange Büffet in der Aula, also das Büffet wie in einem tollen Hotel, wie die Kinder immer sagen, müssen alle noch ein bisschen verzichten.“

Zugleich gibt Petra Köhler schon einen Ausblick: „Auch für den Nikolaustag steht schon ein kleines Geschenk bereit. Was es am Tag des Namenspatrons der Schule gibt, wird natürlich noch nicht verraten!“

