NEUINFEKTION Corona: So sieht die aktuelle Lage in Balve aus

Balve/Lüdenscheid. Das Kreis-Gesundheitsamt meldet eine weitere Neuinfektion mit Corona. Derweil stehen am Mittwoch 40 Tests an. Die Hintergründe.

Die Zahl der Corona-Erkrankungen in Balve steigt weiter. Wie Kreissprecherin Ursula Erkens am Mittwoch in Lüdenscheid mitteilte, meldete das Kreisgesundheitsamt eine Neuinfektion in Balve. Demnach liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten in der Hönnestadt bei vier. Kreisweit wurden 22 Neuinfektionen bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) liegt im Märkischen Kreis derzeit bei 28,5. Der Corona-Signalwert liegt bei 35.

Für Mittwoch haben die Gesundheitsdienste des Kreises 40 Coronatests in einer Asylunterkunft in Balve geplant. Die vom Kreis beauftragten Labore brauchen bis zur Ermittlung eines Ergebnisses in der Regel mindestens 48 Stunden.