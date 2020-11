Corona treibt Grippeschutzbedarf: Impfstoff-Alarm

Balver Ärzte und Apotheken melden einen Engpass bei Grippe-Impfstoffen. Kein Wunder: Die Diskussionen über die Corona-Pandemie sorgte im Vergleich zum Vorjahr für ein deutliches Patienten-Plus.

Das durch die Corona-Pandemie bedingte immense Interesse an Grippe-Schutzimpfungen übersteigt das lokale Angebot. Mehr noch: Es hat sogar zur Absage des für Anfang November geplanten Balver Impftages geführt. Das berichten Balver Hausärzte im Gespräch mit der Westfalenpost.

Corona-Virus: Die Angst vor der Pandemie treibt auch die Nachfrage nach Grippe-Schutzimpfungen, wie Apotheker Christian Bathe am Drostenplatz beobachtet. Foto: jürgen overkott / WP

Wer kennt es nicht? Bei ärztlicher Erinnerung an aufzufrischende Impfungen greifen nicht nur viele Hönnetaler zu altbekannten Ausreden wie „Nächstes Mal“ oder „Das ist noch gar nicht so lange her“. Dabei wissen die meisten Leute jenseits der 20, dass sie ihren Impfpass zuletzt vor der Jahrtausendwende aus der Schublade gekramt haben. Vergangenheit.

Doppelbelastung durch Viren

Das ohnehin von Veränderungen geprägte Jahr 2020 veranlasst allerdings Balver, ihre Einstellung zu einer Schutzimpfung zu überdenken. Und das hat Folgen für heimische Arztpraxen und Apotheken.

Der regelrechte Ansturm auf Arztpraxen bringt aber nicht nur positive Nachwirkungen mit sich. Das bekommt auch der Allgemeinmediziner Paul Stüeken in seiner Praxis am Dorstenplatz zu spüren. „In der Tat ist das Interesse an Grippe-Schutzimpfungen in diesem Jahr natürlich auch durch die ausgeprägte mediale Berichterstattung sehr groß. Stand heute haben wir in unserer Praxis bereits 50 Impfseren mehr verabreicht als in der gesamten letzten Saison. 2019/2020 waren es rund 800 Stück. Derzeit warten wir auf weitere Impfstoffe, die der Bundesgesundheitsminister uns versprochen hat. Auf unserer Warteliste stehen aktuell 45 Patienten, und es werden jeden Tag mehr. Grundsätzlich freue ich mich als Arzt sehr über das rege Impfinteresse. Nur so können wir die drohende Virusdoppelbelastung von Corona und Influenza, die uns in den nächsten drei Monaten bevorsteht, ansatzweise beherrschen“, erzählt Paul Stüeken.

Nachbestellte Ware noch nicht da

Dosis einer Grippeimpfung Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Auch die Apotheken in Balve haben mit dem erhöhten Bedürfnis von Patienten, sich gegen eine Grippe-Erkrankung impfen zu lassen, zu kämpfen. „Trotz erhöhter Vorbestellung der Arztpraxen wird bei uns Grippeimpfstoff verstärkt angefragt“, sagt Christian Bathe von der Apotheke am Drostenplatz.

Die Vorbestellungen sind allerdings komplett ausgeliefert, und auf die nachbestellte Ware wartet der Apotheker noch. Einige Dispositionen wurden sogar bereits abgesagt. „Ob wir noch Lieferungen bekommen, ist fraglich“, erläutert Christian Bathe.

Allgemeinmediziner Dr. Gregor Schmitz musste ebenfalls gesonderte Maßnahmen ergreifen, um mit der regen Nachfrage umzugehen. Im Oktober wurden doppelt so viele Balver geimpft als im Oktober vergangenen Jahres.

Der daraus entstandene Engpass zwang die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis dazu, zwischen Patienten-Gruppen zu unterscheiden. „In unserer Praxis haben wir dann vorrangig nur noch Patienten geimpft, die mehrere Gründe für eine Grippeimpfung hatten, sprich: außer dem Alter über 60 noch chronische Erkrankungen und dazu bevorzugt die Patienten mit mehreren chronischen Erkrankungen. Allen anderen haben wir angeboten, sich auf eine Vormerkliste setzen zu lassen.

Seit kurzem hat die Praxis wieder Grippeimpfstoffe vorrätig, und zwei weitere Lieferungen sind für die erste Dezemberhälfte zugesagt worden. Dr. Gregor Schmitz betont: „Wir gehen daher davon aus, dass wir alle Patienten, die eine Grippeimpfung wünschen, auch impfen können. Da die Grippewelle erfahrungsgemäß erst Anfang des Folgejahres kommt, sind auch Impfungen bis in den Januar hinein noch möglich.“