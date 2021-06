Corona war bitter – Waffeln versüßen Sommerleseclub in Balve

Balve. Lesen, Basteln und Events bringen Spaß beim Sommerleseclub. Doch manches wird in diesem Jahr anders als gewohnt.

Lesen geht durch den Magen. Niemand weiß das besser als Ingeborg Plaßmann. Sie ist die gute Seele der Stadt-Bücherei. Vor Corona galt: Wen der Konsum schwerer geistiger Kost ermattet hatte, kam durch Ingeborg Plaßmanns Waffeln wieder zu Kräften. Nun haben sich die Corona-Zahlen im Märkischen Kreis spürbar gebessert, doch ist die Pandemie noch nicht vorbei: Daher backt „Inge“, wie sie weitaus bekannter als unterm Geburtsnamen ist, zwar wieder Waffeln, aber momentan eben nur zum Mitnehmen. Beim Sommerleseclub können pfiffige Leser beides miteinander verbinden: Sie können Bücher und Backwerk holen. Wann geht’s los?

Der SLC der Bücherei Balve lockt mit Büchern, Spielen, Aktionen: Bücherei-Leiterin Steffie Friske (rechts) wirbt für den SLC, Mitarbeiterin Heike Hering zeigt einen Comic-Klassiker mit ungebrochener Faszination. Foto: jürgen overkott / WP

Bücherei-Leiterin Steffie Friske verhält sich bei Pressegesprächen genauso wie TV-Legende Jean Pütz in seiner „Hobbythek“: „Ich habe da mal ‘was vorbereitet.“ Daten, Zahlen, Fakten: Steffie Friske hat alles feinsäuberlich notiert und, mehr noch, auf Zetteln ausgedruckt.

Der Sommerleseclub, den Kenner längst mit SLC kürzeln, beginnt am Montag, 28. Juni. Eine Abschlussparty ist für Mittwoch, 1. September, geplant. Das Wodo-Puppentheater bespaßt Grundschüler und deren Familien mit den Olchis von 15 bis 17 Uhr. Den Großen winkt von 17 bis 19 Uhr eine weitere Oscar-Gala. Die goldglänzenden Trophäen sind bereits da. Doch was müssen SLC-Teilnehmer für diese Ehrung tun?

Anmelden können sich einzelne Leser. Aber auch Bücher-Rudel dürfen sich am Wettbewerb beteiligen, bei dem Spaß mehr als Leistung zählt. Die Anmeldung erfolgt komplett via Internet – über die städtische Homepage balve.de. Per Push-Nachricht erfahren Interessierte, dass sie am SLC teilnehmen dürfen.

Sommerleseclub der Stadt-Bücherei Balve: Bücherei-Chefin Steffie Friske und André Flöper von der Stadtverwaltung zeichnen die Sieger aus. So war es im Vorjahr. Foto: jürgen overkott / WP

Die Stadt-Bücherei belohnt Vielleser und kreative Geschichten-Erzähler. „Es wird wieder Logbuch geführt“, sagt Steffie Friske, „online oder auf Papier. Da kann man sich Stempel abholen für Bücher, Hörbücher, E-Books, bis zu drei Comics und das Begleitprogramm.“

Begleitprogramm? Damit meint Steffie Friske zweistündige Aktionen, die mit dem Etikett „Miet Dir Deine Bücherei“ zusammengefasst sind. Das Angebot richtet – corona-konform – an Kleingruppen. Drei sogenannte Mach-mal-Boxen zum Ausleihen legen Grundlagen für drei Bastelaktionen.

100 junge Teilnehmer wären schön

Mit Stempeln fürs Logbuch werden auch Postkarten belohnt, die das Thema des aktuellen SLC ins Bild setzen: Bauernhof. Bei Steffie Friske klingt das etwas poetischer. Für sie lautet das Motto: „Wir machen der Bücherei den Hof.“

Gesammelt werden die Stempel, wie so oft, in einem Logbuch. Für das schönste Logbuch gibt es einen Preis. Man kann natürlich auch Online-Logbücher gestalten, da kann man übrigens auch super Geschichten erzählen oder zumindest zu Ende erzählen. Steffie Friske und ihre Mitarbeiterinnen sind jetzt schon gespannt, wie viele Ideen sprießen.

Das Thema Bauernhof wird auch in der Bibliothek am St. Johannesplatz als Deko in Szene gesetzt.

Sommerfest-Atmosphäre vor zwei Jahren vor der Bücherei Foto: Jürgen Overkott / WP

In Szene gesetzt werden Geschichten vom Hof auch per Schleichfiguren, die in Kinderzimmern längst Kult sind, auch im eigentlichen Sinn des Wortes: Kinder dürfen Videos drehen. Präsentiert werden die Minifilme auf Balves Homepage. „Wir bauen zurzeit auch einen YouTube-Kanal auf“, verrät Steffie Friske. Urheberrechte und Jugendschutz werden gewahrt.

Auch wenn Ort und Hygienekonzept fürs große Finale noch nicht feststehen – für Steffie Friske steht eines fest: Erwachsene haben in der Corona-Zeit mehr, Kinder weniger gelesen. Corona hin, Inzidenz her „Wir dürfen“, meint Steffie Friske, „die Kinder nicht verlieren.“ 100 junge Teilnehmer wären schön.

