Corona: Warum die Grundschule Garbeck aufatmet

Balve. Puh! Vorbei. Die Quarantäne in der Grundschule Garbeck endet. Was zwischenzeitlich passierte, wie es am Montag weitergeht.

Aufatmen in Balve: Es gab zuletzt keinen weiteren Corona-Fall im Stadtgebiet, wie Kreis-Sprecherin Ursula Erkens am Freitag mitteilte. Außerdem hat das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises eine gute Nachricht für die Katholische Grundschule Heilige Drei Könige in Garbeck : Am Montag beginnt der Unterricht wieder in der Schule nach einer corona-bedingten Zwangspause.

Schulleiterin Dorothe Gastreich-Kneer war erkennbar erleichtert, als sie davon erfuhr, dass sie und ihr Kollegium den gewohnten Unterricht wieder vor Ort erteilen dürfen: „Wir haben alle aufgeatmet.“

Dorothe Gastreich-Kneer Foto: Marcus Bottin / WP

Nach der Corona-Infektion einer Lehrerin waren das Kollegium bis auf zwei Lehrkräfte und die 91 Mädchen und Jungen in zehntägige Quarantäne geschickt worden. Am Mittwoch waren alle Beteiligten vom Gesundheitsamt erneut getestet worden. Am Freitag lagen die Testergebnisse vor. Demnach ist die Quarantäne, wie erhofft, am Samstag, 14. November, beendet.

Das Kollegium schaltete sich während der Quarantäne an den Unterrichtstagen per Videoschalte zusammen. „Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man auf diese Weise das ganze Kollegium versammeln kann“, bilanzierte Gastreich-Kneer. „Wir haben da ganz gut zusammengearbeitet.“

Zwei Lehrkräfte zählten nicht zu den Kontaktpersonen der Erkrankten. Sie durften ins Schulgebäude. Dort stellten die Pädagoginnen, wie bereits bei der ersten Corona-Schulschließung im Frühjahr, Lernpäckchen für die Kinder zusammen. Die Eltern holten sie nachmittags in der Schule ab. „Das hatten sich die Eltern so gewünscht“, sagte Schulleiterin Gastreich-Kneer, „und das hat im Frühjahr schon gut geklappt. Die Eltern haben sich an die Regeln gehalten.“

Vorfreude steigt

Freiluft-Unterricht im September: Garbecks Drittklässler mit ihren gesammelten Kartoffeln Foto: Alexander Lück / WP

Wie kamen die Kinder mit dem Lernen daheim zurecht? „Das können wir erst dann kontrollieren, wenn die Lernpäckchen wieder zurück sind: Am Montag sammeln wir sie wieder ein“, erläuterte Gastreich-Kneer.

Die Eltern haben sich der erneuten Zwangsbetreuung ihrer Kinder arrangiert – und deren Arbeitgeber offenbar auch. „Das habe ich von den Eltern gehört“, sagte Gastreich-Kneer. Umgekehrt hörte sie keine Beschwerden über Chefs, die in der ungeplanten Situation kein Entgegenkommen zeigten.

Dennoch war die Quarantäne für Lehrer, Eltern und Kinder mit Anspannung verbunden. Umso größer ist die Vorfreude in der Grundschule auf den Neustart am Montag. „Es ist schon eine komische Situation“, sagte Gastreich-Kneer im Rückblick. Hörbar erleichtert fügte sie hinzu: „Wir freuen uns alle. Es ist schon schön, dass wir mit der Schule wieder starten können.“

Weitere Infos: https://www.garbeck-grundschule.de/