Corona-Test an der Realschule Balve (Archiv)

PANDEMIE Corona: Zahl der Neuinfektionen in Balve gestiegen

Balve/Lüdenscheid. Das MK-Gesundheitsamt in Lüdenscheid hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Was sich in Balve verändert hat.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verzeichnet seit Donnerstag 24 Neuinfektionen, darunter eine in Balve. Das teilte eine Kreis-Sprecherin in Lüdenscheid am Freitag mit. Die Sieben-Tage Inzidenz (Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) lag im Märkischen Kreis bei 27,06. Die Zahlen für Balve: : zwei Infizierte, 25 Genesene und zwei Kontaktpersonen.