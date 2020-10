Corona-Zahlen: Warum die Kurve in Balve nach oben geht

Balve/Lüdenscheid. Die Corona-Zahlen in Balve gehen nach oben. Warum noch nicht alle Fälle in der amtlichen Statistik auftauchen.

Nachdem ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Balve positiv auf Covid-19 getestet worden war, hat das Kreisgesundheitsamt am Wochenende etwa 40 Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt. Der Erkrankte und sein Zimmergenosse werden demnach außerhalb der Einrichtung isoliert. Die Zahlen finden sich noch nicht in der aktuellen Statistik wieder, erklärte Kreis-Sprecherin Ursula Erkens am Montag in Lüdenscheid.

Appell von Landrat Gemke

Das Kreisgesundheitsamt verzeichnete übers Wochenende insgesamt 44 labor-technisch bestätigte Neuinfektionen. Mit einer offiziell registrierten Neuerkrankung stieg die Zahl der Coronafälle in Balve auf drei. Damit stieg die Zahl der akut Erkrankten kreisweit auf 178. 25 Patienten entließ das Kreisgesundheitsamt nach 14 Tagen als genesen aus der Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen Wochenfrist) lag kreisweit bei 28,8.

Angesichts steigender Coronazahlen appellierte Landrat Thomas Gemke in einer Video-Botschaft an die Märker, Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und gut zu überlegen, ob größere Feiern zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden müssen. Zudem warnt Gemke vor großen Feierlichkeiten. Gemeinsam gelte es jetzt, schärfere Coronaeinschränkungen bis hin zu einem zweiten Lockdown zu verhindern.