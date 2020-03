Wettkämpfe unterbrochen Coronavirus: Auch die Keglerparty in Balve wird abgesagt

Balve. Die Keglerparty in der Schützenhalle Langenholthausen wird abgesagt. Auch die Wettkämpfe müssen unterbrochen werden. Wie es weitergeht, ist offen.

Auch die Keglerparty am 4. April in der Schützenhalle Langenholthausen in Balve wird nicht stattfinden. Das hat die organisierende Keglertruppe entschieden. „Bei einem Treffen vergangenes Wochenende waren wir noch der Meinung, wir veranstalten die Party. Diese Meinung haben wir im Laufe der Woche geändert“, erklären die Kegler.

Ob die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, wissen die Organisatoren noch nicht. Mit Sicherheit werde es aber eine Siegerehrung in einem kleinen Rahmen geben. „Erstmal wollen wir abwarten, bis sich die Situation wieder normalisiert - wann auch immer das sein wird“, erklärt die Keglertruppe.

Kegel-Wettkämpfe bis auf Weiteres unterbrochen

Aufgrund der Entwicklungen in den letzten 24 Stunden müssen außerdem die Wettkämpfe bis auf Weiteres unterbrochen werden. Vier Clubs hätten noch kegeln müssen: 6 Pils 4 Kre am Mittwoch und die Kegelclubs Holzspalter, Waldenten und Oberrödelsheim am kommenden Wochenende.

Zu gegebener Zeit wollen sollen auch diese Durchgänge zu Ende gebracht werden, damit faire und sportliche Siegerinnen und Sieger gefunden werden können. Man warte ab und werde dann entscheiden, ob und wie die diesjährige Kegelstadtmeisterschaft weitergeht.