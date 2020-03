Coronavirus: Evangelische Kirche steht Einzelpersonen offen

Die evangelische Kirche in Balve steht zu bestimmten Zeiten Einzelpersonen zur Andacht offen.

Balve. Gottesdienste, Trauungen, Taufen fallen wegen der Corona-Epedemie in der evangelischen Gemeinde aus. Die Kirche steht Einzelpersonen offen.

Auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Balve müssen wegen der Corona-Epidemie bis auf weiteres alle Veranstaltungen und Gottesdienste ausfallen. Dies betrifft auch Trauungen und Taufen. Bestattungen finden in kleinstem Rahmen möglichst Open-air am Grab statt.

Die Konfirmationen im Mai werden verschoben, eventuell auf den Zeitraum von Erntedank, teilt die Gemeinde mit. Pfarrerin Antje Kastens steht gern zur Seelsorge telefonisch oder per Mail bereit: Mail: antje.kastens@web.de, 02375/2434. Taufanfragen und Trauanfragen werden weiterhin entgegengenommen. Man werde sehen, wie sich die Lage entwickelt.

Andacht und stilles Gebet in der Kirche

Die Kirche ist zu den Geschäftszeiten des Gemeindebüro, dienstags., 9.30 bis 11.30 Uhr, mittwochs, 15.30 bis 18.30 Uhr, donnerstags., 9.30 bis 11.30 Uhr, freitags, 9.30 bis 11.30 Uhr, für Einzelpersonen geöffnet zur Andacht und zu stillem Gebet. Die Gemeinde bittet ihre Gemeindeglieder auf die Homepage: ev-kirche-balve.de zu schauen. Dort finden Nutzer täglich neue Informationen und geistliche Impulse.