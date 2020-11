Da ist Musik drin: Wer folgt Schütte bei Amicitia Garbeck?

Garbeck. Da ist Musik drin: MV Amicitia Garbeck verpflichtet einen Amerikaner als Dirigent. Wer es ist, wann er kommt.

Der Vorstand des Musikvereins „Amicitia 1796“ Garbeck gibt bekannt, dass ein Nachfolger von Dirigent Tobias Schütte ernannt wurde. Mit großer Zustimmung der Mitglieder wurde dem professionellen Musiker, Komponisten und Dirigenten Scott Lawton das Vertrauen ausgesprochen, den Verein ab November 2021 musikalisch zu leiten.

Musikverein „Amicitia“ Garbeck vor einem wichtigen Auftritt in Bad Fredeburg. Im Bild: Dirigent Tobias Schütte Amicitia Garbeck Generalprobe Foto: WP

Nachdem uns unser jetziger Dirigent Tobias Schütte im Herbst vorigen Jahres mitteilte, dass sein Engagement im Anschluss an das 225-jährige Vereinsjubiläum enden werde, wurde sich intensiv mit der Frage seiner Nachfolge auseinandergesetzt, wie Christoph Bathe im Namen des Vereins mitteilte. In einem eigens hierfür gebildeten Ausschuss wurden alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, sodass über eine Ausschreibung zahlreiche Bewerber auf unseren Verein aufmerksam wurden. In einem Auswahlverfahren konnte sich letztendlich Scott Lawton durchsetzen, welcher durch seine menschlichen, musikalischen und pädagogischen Fähigkeiten überzeugen konnte. Scott Lawton (geboren am 4. Juli 1960 in New Castle, US-Staat Pennsylvania) ist seit mehr als 30 Jahren als professioneller Dirigent in Deutschland aktiv.

Filmorchester Babelsberg

Neben vielen anderen Engagements dirigiert der gebürtige Amerikaner seit 1999 freiberuflich das Deutsche Filmorchester Babelsberg und seit 2005 hauptberuflich das Landespolizeiorchester Nordrhein-Westfalen. In dieser Funktion wurden zahlreiche Konzerte und CD-Einspielungen aller musikalischen Epochen und Stilrichtungen durchgeführt. Neben den Dirigaten legt der gelernte Posaunist den Fokus auch auf die eigene Kreativität, sodass bereits viele beachtliche Eigenkompositionen in die Orchesterwelt Einzug gehalten haben. Darüber hinaus ist Scott Lawton ein gefragter Wertungsrichter bei verschiedenen Orchesterwettbewerben und Ausrichter von musikalischen Workshops.

Scott Lawton privat Foto: Amicitia Garbeck

Der Vorstand ist überzeugt, mit Scott Lawton einen sehr guten Musiker, hervorragenden Dirigenten und sympathischen Menschen in seinen Reihen zu wissen.