Daher ist Matthias Streiter mit Müllsammlern zufrieden

Balve. Kann Aprilwetter die „Aktion saubere Landschaft“ stoppen?Denkste. Wieso Balves Ortsvorsteher Matthias Streiter zufrieden ist.

Petrus meinte es nicht gut mit den Teilnehmern der diesjährigen „Aktion saubere Landschaft“ in Balve. Typisches Aprilwetter lud nicht gerade dazu ein, mit Müllsäcken durch die Landschaft zu ziehen und sie von Unrat zu befreien. Trotzdem folgten viele Balver Vereine dem Aufruf von Ortsvorsteher Matthias Streiter.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl. Alle Vereine, die ich angefragt sind, bis auf die Balver Schützenbruderschaft hier heute erschienen. Die Schützen hatten bereits im Vorfeld abgesagt, weil sie selber nach Ostern eine solche Aktion starten. Auch der Balver Schwimmverein wird diese Aktion in Eigenregie nachholen.“

Dass die Balver Vereine es ernst mit dieser Aktion meinen, sieht man daran, dass viele Vereinsmitglieder von ihren jeweiligen Vereinsheimen sich auf die Jagd nach Unrat gemacht haben. „Paul Stücken (Musikverein Balve), Marcel Mertens (Tennisverein) und Christian Müller (SG Balve/Garbeck) waren hier, um das benötigte Material zum Sammeln sich hier abzuholen und dann zusammen mit ihren Vereinsmitgliedern in die Landschaft zu ziehen“, erklärte Streiter.

Dabei kam einiges an Müll zusammen. So wurden zum Beispiel ein Feuerlöscher und Kanister mit AdBlue-Zusatz von den Umweltfreunden entsorgt. Zum großen Erstaunen aller, lagen auch viele Pfandflaschen in der Botanik. „Ich kann so was gar nicht verstehen, wie man bares Geld einfach so in die Landschaft wirft ?“, fragte sich Streiter. Auch Stellen mit viel Straßenverkehr waren vermüllt. „Da werden oft einfach der Müll aus dem Fenster geworfen“.

Auch in den anderen Ortsteilen waren die Bürger fleißig – etwa in Garbeck, Beckum, Mellen und Langenholthausen.

