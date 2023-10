Damaszener Stahl: Hammerharter Workshop in Wocklum

Wocklum. Wer traut sich, heiße Eisen anzufassen? Mutige werden für einen Workshop in Wocklums Luisenhütte gesucht. Alle Fakten, alle Daten.

Die Schmiedekunst hat im Märkischen Kreis eine lange Tradition. Wer einen Einblick in die alte Handwerkskunst gewinnen und sie selbst ausprobieren möchte, ist beim Wochenend-Workshop am 21. und 22. Oktober an der Luisenhütte in Balve-Wocklum richtig. Neben einer Einführung in einfache Techniken widmet sich der Kurs dem Verschweißen von Stählen im Steinkohlefeuer. Das umfasst auch das Feuerverschweißen und Ausschmieden von Paketen aus unterschiedlich harten Stählen.

Der Workshop richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 18 Jahre. Am Ende des Workshops wird jeder einen selbst hergestellten Klingenrohling aus Damaszenerstahl in den Händen halten. Klingen aus Damaszenerstahl haben wegen ihrer unvergleichlichen Materialeigenschaften einen ganz besonderen Ruf. Sie sind sowohl hart als auch elastisch. Die Arbeit an der Schmiedeesse verlangt nicht unbedingt Vorkenntnisse, in jedem Fall aber Durchhaltevermögen. Die Arbeitszeit beträgt an den zwei Tagen jeweils sechs Stunden. Der Kurs startet an den beiden Tagen jeweils um 11 Uhr. Er kostet 150 Euro. Darin sind alle Materialkosten enthalten. Anmeldungen unter Telefon 02352-966-7034 oder per Mail an museen@maerkischer-kreis.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve