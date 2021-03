KRIMINALITÄT Damen-Pedelec an der Kormke in Balve entwendet

Balve. Böser Auftakt der Fahrrad-Saison: An der Kormke wurde ein Damen-Pedelec gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auftakt der Fahrrad-Saison (unangenehme Version): An einem Haus an der Kormke waren Fahrraddiebe unterwegs. Dort verschwand laut Polizei zwischen Freitagvormittag und Sonntagmittag aus einem Schuppen ein Pedelec vom Typ Morrison E8 Lady Trapez Trekking in Schwarz/Rot. Das Fahrrad ist mit einem schwarzen Koffer auf dem Gepäckträger ausgestattet, in dem sich ein weißer Helm befand. Wer kann Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Rades machen? Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 02373-9099-0.