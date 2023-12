Darum berührt Belcanto vocalis Herzen in Mellen & Sundern

Belcanto vocalis singt mit Liebe in Mellen und in Sundern.

Mellen/Sundern Das Publikum berührt, der Chor begeistert: Warum nach dem Konzert von Belcanto vocalis das Christfest kommen kann.

Das bekannte und beliebte Vokalensemble Belcanto vocalis gastierte am Wochenende nach drei Jahren Coronapause in Sundern und Mellen mit einem abwechslungsreichen Adventsprogramm unter der Leitung von Gabi Rohe.

So wurde das Publikum freudig mit dem Begegnungsjodler begrüßt und neben bekannten Weihnachtsliedern auch mit Liedern wie „Over the rainbow“ und „Gabriella‘s Song“ in tiefe Gefühle eingestimmt.

Bei „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ hörte man die Glöckchen der Pferdeschlitten klingen, bei „Go tell it on the mountain“ sprühte die Vorfreude aufs Christfest und brillierten verschiedene Solostimmen, bei „Lord I want to be a Christian“ holten die ruhigen Gospelklänge die Zuhörer ins Gebet, und mit dem „Weihnachtsquodlibet“ wurde das Konzert humorvoll beendet.

Bereichert wurde das Programm mit einem Cello Duo. Verena Otto aus Sundern und Gerlind Hentschel aus Koblenz zauberten unterschiedlichste warme Weihnachtsklänge aus ihren Instrumenten. Von klassischen Klängen über Weihnachtslieder bis zum peppigen mitreißenden „Winter Wonderland“ zogen sie die Zuhörer in ihren Bann. Mit der Zugabe von John Lennons „Imagine“ berührte die Friedensbotschaft die Anwesenden.

„Es hat mich so berührt. Ich bin froh, gekommen zu sein. Danke“: So war von einer begeisterten Stimme aus dem Publikum zu hören. Eine weitere Stimme: „Man spürte die musikalische Kommunikation und Harmonie im Ensemble, Ihr habt mit dem Herzen gesungen.“

Fazit von Leiterin Gabi Rohe: „Wir haben die Menschen mit der musikalischen Weihnachtsbotschaft berührt und Freude verbreitet. Ich bin erfüllt von der Liebe, die geflossen ist, und dankbar für das wundervolle Publikum in beiden Kirchen. Das war Weihnachten pur.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve