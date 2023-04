Darum besteht in vielen Balver Praxen weiter Maskenpflicht

Balve. Die Coronaschutzverordnungen laufen aus. In vielen Balver Arztpraxen bleibt die Maskenpflicht indes bestehen. Warum?

Auch nach Auslaufen der aktuellen Coronaverordnungen müssen Patienten in vielen Balver Praxen weiterhin Masken tragen. Darauf wiesen die Hausärzte Dr. Paul Stüeken und Dr. Gregor Schmitz, sowie Frauenärztin Gabriele Richter in einer gemeinsamen Erklärung hin. „Die Covid-19-Pandemie hat die Art und Weise verändert, wie wir uns in der Öffentlichkeit bewegen und wie wir uns gegenseitig schützen. Obwohl Impfungen weltweit durchgeführt werden und die Fallzahlen zurückgehen, bleibt das Risiko einer Übertragung von COVID-19 und anderen Infektionskrankheiten bestehen“, so Dr. Stüeken.

„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont, dass das Tragen von Masken eine wichtige Maßnahme zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 ist. Dieses ist eine einfache und effektive Methode, um das Risiko einer Übertragung von COVID-19 und anderen Infektionen in Arztpraxen zu minimieren“, so Dr. Schmitz, „daher ist es uns wichtig, dass Patienten in der nächsten Zeit weiter Masken tragen, um die Gesundheit und Sicherheit anderer Patienten und des med. Personals in der Praxis zu gewährleisten.“ In der Frauenarztpraxis von Gabriele Richter gilt es, insbesondere Schwangere vor einer Infektion zu schützen.

Die Praxen werden auch weiterhin Patienten mit Atemwegsinfektionen zu definierten Zeiten behandeln, um das Infektionsrisiko weiter zu reduzieren.

