Darum faszinieren Uhus Balver Grundschulkinder

Balve. Uhus faszinieren – mit weichen Federn und großen Schwingen. Was Bio-Unterricht live in der Grundschule St. Johannes in Balve bewirkt.

Einmal Greifvögel und Eulen hautnah erleben und sogar noch so einen gefiederten Freund einmal durch die Federn streicheln: Dieses tolle Erlebnis hatten Schüler und Schülerinnen der Balver St.-Johannes-Grundschule. Die „Skyhunters in nature“ von Falknerin Sonja Senica waren in Balve zu Gast und zeigten einmal ihre prächtigen Tiere. Zum grünen Klassenzimmer wurde der extra für Autos abgesperrte Lehrerparkplatz gemacht.

Faszination Greifvögel: Anfassen erlaubt Foto: Sven Paul / WP

„Wir möchten den Kindern hier zeigen, was diese Raubvögel für spannende Tiere sind und geschützt werden müssen“, erklärt Falkner Burkhard Wellpott im Gespräch mit der Westfalenpost.

Mitgebracht haben er und das Team der Falknerei einige Tiere. So sorgten einige Eulen und Falken für große Augen bei den Kindern.

Vor allem als die Falkner den europäischen Uhu „Charly“ holten, machten viele Kinder ein erstauntes Gesicht, als der Flatterman einmal seine Flügelspannweite zeigte. „Der hat 1,80 Meter an Spannweite. Das ist genau so viel, wie ich groß bin“, erzählt Falkner Pascal Schäpers.

Die Hoffnung des Teams besteht darin, dass die Kinder viel Wissenswertes von diesem Tag mitnehmen.„Wenn nur ein Kind sich später mit dem Schutz dieser Tiere und deren natürlichen Lebensräume beschäftigt, dann haben wir damit einen Erfolg für uns gehabt“, sagt Wellpott. „Der Mensch schützt nur, was er kennt. Deshalb spielen auch die Kinder eine große Rolle. Mir ist einmal passiert, dass mich eine Mutter noch einem Besuch in der Schule ihres Kindes angerufen hat und mir erzählt hat, was wir mit ihrem Sohn eigentlich gemacht haben. Er ist seit dem Besuch bei uns total aufmerksam auf die Natur geworden und hat sogar einmal eine Baumfällaktion verhindert, weil in diesem Baum ein Vogelpärchen gerade ihren Nachwuchs bekommen hat. Das sind so Erlebnisse, die unsere Arbeit bestätigen,“ grinst Wellpott.

Wer Lust auf die Arbeit der Skyhunters bekommen hat, kann sich bei vielen Aktionen wie ein Fotoshooting oder einen Spaziergang mit diesen Tieren selber ein Bild von der Falknerei machen. Unter www.skyhunters-in-nature.de gibt es viel Informationen über das Team und ihre gefiederten Freunde.

