Darum feiert Höveringhausens Silvesterparty Rekord

Balve. Höveringhausen feiert mit Rekordbeteiligung ins neue Jahr. Einer hatte besonders viel Spaß an der fröhlichen Sause.

Mit einem Besucherrekord startete die Höveringhauser Dorfgemeinschaft ins Jahr 2023. Die Silvesterfeier im Dorfgemeinschaftshaus gilt als Tradition. Mit über 60 Anmeldungen rutschten so viele Höveringhauser wie noch nie gemeinsam in das neue Jahr. „So eine volle Hütte hatten wir noch nie“, sagte Katharina Busche, Kassiererin der Dorfgemeinschaft, erfreut.

Dass die Feier in diesem Jahr so gut besucht war, hatte einen besonderen Grund. Denn obwohl auch die jüngeren Generationen immer willkommen waren, heizten dieses Mal besonders viele kleine Besucher die Party so richtig ein. „Von neun Monaten bis 80 Jahren war alles dabei“, freute sich Busche. Bei den zahlreichen Events im vergangenen Jahr waren die Kinder stets präsent, sodass sich die vielen jungen Familien dazu entschieden, den Jahresabschluss gemeinsam in ihrer Heimat zu feiern. Für die Kinder wurde ein Tischkicker bereitgestellt. Davon ließen sich aber auch die älteren Generationen begeistern.

Lasse Schmoll hatte gleich doppelt Grund zu feiern. Die Silvesterfeier wurde zur größten Geburtstagsparty, die der 13-Jährige jemals feierte. „Ich finde es toll, dass ich jedes Jahr zum Geburtstag ein Feuerwerk bekomme“, erzählt er. Gerade nachdem er in den letzten Jahren durch das Coronavirus immer etwas kürzertreten musste, freut er sich seinen 13. Geburtstag in einer großen Runde feiern zu können.

Nach dreijähriger Pause ist auch Busche froh, dass die Party endlich wieder stattfinden konnte. Ganz besonders freute sich Sebastian Bertsch, erster Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, über die vielen Besucherinnen und Besucher. „Das war ein schöner Jahresabschluss. Ein großes Lob an das Dorf!“, berichtete Bertsch. Er war samt Familie zum ersten Mal Teil der Silvesterfeier und schätzt den Zusammenhalt im Dorf. Bei der letzten Veranstaltung, dem Weihnachtskonzert der Amicitia an Heiligabend, sprachen selbst die Musikerinnen und Musiker dem Dorf ein ganz besonderes Lob aus. „Sie sagten, dass sie begeistert sind, vor wie vielen Zuschauern sie in Höveringhausen jedes Jahr spielen dürfen“, meinte der Vorsitzende entspannt.

