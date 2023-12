Darum findet Adventsfeier der Grundschulkinder an neuem Ort statt

Adventsfeier der Grundschule Garbeck - sie findet traditionell in der Kirche statt. Doch das geht in diesem Jahr nicht.

Garbeck Bisher traten Garbecks Grundschule immer in der Kirche. Das Gotteshaus indes wird umgebaut. Was nun?

Traditionsveranstaltung an neuem Ort. Wegen des Kirchenumbaus in Garbeck findet die beliebte Adventsfeier der Katholischen Grundschule Heilige Drei Könige Garbeck in der Schützenhalle im Dorf statt – und zwar am Dienstag, 19. Dezember, ab 16.30 Uhr. Eingeladen sind alle Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder der Schulkinder. Die Schüler, Schülerinnen und Lehrerinnen haben ein weihnachtliches Programm zur Unterhaltung einstudiert.

„Unsere Kinder werden hier Gedichte vortragen, Lieder singen, und unsere Bläserklasse gibt ein kleines Konzert. Es wird ein buntes Programm für alle“, erzählt Schulleiterin Silke Bathe im Gespräch mit der Westfalenpost.

Das Programm dauert circa eine Stunde. Danach findet ein gemütliches Zusammensein bei heißen Getränken und Bratwurst auf dem Schulhof statt, welches vom Förderverein der Grundschule übernommen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve