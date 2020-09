Erstkommunion 2020 (hier im Balver Ortsteil Beckum): Corona wirbelte den Terminkalender des Pastoralverbundes durcheinander. Am Wochenende 5./6. September ist die letzte Erstkommunion dieses Jahres.

BALVE/EISBORN Darum findet letzte Erstkommunion am Wochenende statt

Balve. Corona hat die Planungen für Erstkommunionfeiern im Hönnetal durcheinander gewirbelt. Elke Luig gibt Rückblick und Ausblick.

Verrückte Zeiten: Erstkommunionen finden üblicherweise zwischen Ostern und Pfingsten statt. Wegen der Corona-Pandemie empfangen die letzten elf Kinder des diesjährigen Jahrgangs am Wochenende ihre erste Heilige Kommunion.

Am heutigen Samstag, 10 Uhr, steht eine Messe für zehn Kinder in der Balver St.-Blasius-Kirche an. Dazu

Elke Luig wirbt für Mitarbeit am Projekt Familienkirche. Auch um die Vorbereitung der Kommunionkinder kümmert sie sich. Foto: Sven Paul / WP

bietet der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal auch einen Livestream an. Tags drauf, am Sonntag, gibt es in Eisborns St.-Antonius-Kirche ein Hochamt. Ein Kind geht zur Erstkommunion.

Die Gemeindereferentinnen Elke Luig und Manuela Cyganek sowie ihr achtköpfiges Ehrenamtsteam mussten damit zurechtkommen, dass während der Corona-Zwangspause keinerlei Vorbereitungstreffen erlaubt waren: „Bis Juni ging es gar nicht. Danach konnten wir lediglich eine Veranstaltungen nachreichen, unter Corona-Bedingungen.“ Selbst unmittelbar vor den Kommunionfeiern im Sommer war lediglich „eine minimalistische Vorbereitung“ möglich. Die Zeit fühlte sich an wie „Home-Schooling“.

Immerhin gelang es dem Team um Elke Luig, einen Teil der Kinder vor dem Lockdown zu 90 Prozent auf ihren großen Tag in den Gemeinden vorzubereiten: „Nur die Erstkommunion fehlte noch.“

Die Orgel in Eisborns St.-Antonius-Kirche Foto: jürgen overkott / WP

Unterdessen blickt Elke Luig nach vorn. Die Vorbereitungen für den kommenden Jahrgang sind demnach angelaufen; abgeschlossen sind sie noch nicht. Die Corona-Krise hat zwar manche Veranstaltung verhindert. Zugleich aber stieg der Verwaltungsaufwand. Jede kirchliche Veranstaltung bringt, wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, eine erhöhte Dokumentationspflicht mit sich. „Wir müssen Pläne schreiben für die Kirche“, erläutert Elke Luig, „Corona-Abstände ermitteln, Nachverfolgungslisten mit Teilnehmern führen.“

Ein bisschen Geduld

Sie erwartet, dass erst Mitte, vielleicht sogar Ende des Monats die Einladungen an Eltern und Kindern für die Vorbereitungstreffen auf die Kommunion 2021 verschickt werden. „Da bitte ich die Eltern“, sagt Elke Luig, „einfach um ein bisschen Geduld.“