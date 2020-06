Darum flieht ein Zigarettendieb in Balve ohne Beute

Balve. Ein Zigarettendieb ohne Beute - nanu, was ist denn da in Balve passiert?

Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstag gegen 9 Uhr, in einem Drogeriemarkt an der Hönnetalstraße mehrere Schachteln Zigaretten entwendet. Ein Zeuge entdeckte und verfolgte ihn, ließ ihn jedoch kurz darauf ziehen, wie die Polizei in Iserlohn am Montag mitteilte. Der Täter warf demnach beim Fortlaufen die Beute weg. Beschreibung: männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß, vermutlich 45 bis 50 Jahre, lila Aldi-Tasche, kurze graue Haare, hellgraue Hose, olivgrüne Jacke. Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen, Telefon 02373-9099-0.