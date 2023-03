Darum freut Langenholthausen sooo aufs Osterfeuer

Langenholthausen. Der klassische Familientreff in Langenholthausen ist das Osterfeuer. In diesem Jahr steht etwas Besonderes an.

Langenholthausens Schützen feiern das Jubiläum des Osterfeuers. Es findet seit 25 jahren an der Schützenhalle statt. Zum Aufbau des Osterfeuers treffen sich die Helfer am Karsamstag um 13 Uhr hinter der Schützenhalle. Entzündet wird das Osterfeuer am Ostersonntag, 19 Uhr, auf der Wiese an der Schützenhalle; der Musikzug der Feuerwehr spielt auf.

Osterfeuer in Langenholthausen: Wenn draußen nur noch Asche glimmt, wird in der Schützenhalle weitergefeiert. Foto: Berthold König / Schützen Langenholthausen

„Wenn wir diese Entscheidung im Jahr 1999 nicht getroffen hätten, würde es in Langenholthausen wahrscheinlich schon seit längerem kein Osterfeuer mehr geben“, ist sich der Vorsitzende der Schützenbruderschaft, Berthold König, sicher. „Die Verhältnisse oben auf dem Steltenberg waren – insbesondere bei schlechtem Wetter – doch alles andere als einladend, und ein Getränkeverkauf konnte nur aus dem Kofferraum stattfinden“, erinnert sich Franz-Klemens Lösse, damals wie heute verantwortlich für den Aufbau des Osterfeuers. „Heute sind alle froh, dass sie die sanitären Anlagen der Schützenhalle in Anspruch nehmen können.“ Die Schützenbruderschaft hat ebenfalls von der damaligen Verlegung profitiert; die anschließende Feier im Kaminraum erwies sich von Beginn an als konstante Einnahmequelle.

