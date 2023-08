Darum gratuliert Musikverein Balve Dirigent Philipp Cramer

Balve. Ein riesiger Erfolg für Philipp Cramer - und ein riesiger Erfolg für den Musikverein Balve. Der Dirigent hat eine wichtige Hürde genommen.

Der Musikverein Balve ist stolz auf seinen Dirigent Philipp Cramer. Der Attendorner hat am Mittwoch sein Bachelorabschlussexamen Schlagzeug in Anwesenheit von 15 begeisterten Musikern aus Balve an der Musikhochschule Münster mit großem Erfolg abgelegt. „Wir alle sind ganz stolz auf ihn und gratulieren ihm ganz herzlich“, erklärte Vereinsvorsitzender Paul Stüeken am Donnerstag.

Seit 2020 schwingt Philipp Cramer in Balve den Taktstock. In jüngerer Vergangenheit hatte sich Philipp Cramer rar gemacht. Er konzentrierte sich auf seinen Abschluss. Am Rand des Balver Schützenfest erzählte der Musiker der Westfalenpost, dass die Arbeit für das Filmmusik-Konzert am Samstag, 23. September, 18 Uhr, eine zentrale Rolle bei seiner Bachelorarbeit spiele.

Im September stehen vier Proben an. An den Wochenenden 2. und 3. September sowie 16. und 17. September erfolgt jeweils von 10 bis 16 Uhr der Feinschliff am Repertoire. Schon jetzt ist klar, dass die „Gala der Filmmusik“ Klassiker des Genres präsentiert, darunter Musik aus Hollywood-Blockbustern wie „Fluch der Karibik“, „Die Chroniken von Narnia“ und „Star Wars“.

