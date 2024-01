Darum haben SGV und DRK schon Frühling im Blick

Balve Kinder haben vor Balves Wanderheim unter kundiger Anleitung Insektenhotels gebaut. Winterliche Kälte schreckte sie nicht.

SGV Balve und DRK-Kreisverband wollen Kinder und Jugendliche für sich gewinnen. Dabei setzen sie aufs Thema Nachhaltigkeit. Erstmalig gab es eine gemeinsame Aktion. Sie fand im SGV-Wanderheim statt. Worum ging es?

Die SGV-Jugendabteilung unter Führung von Monika Köster und Anna-Lena Romberg wollen den Verein für Mädchen und Jungen attraktiv machen. Das Rote Kreuz hat seinerseits auf Kreisebene das Projekt „Kerngesund“ gestartet. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen wurde dadurch erleichtert, dass Dirk Blumenkamp hüben wie drüben vertreten ist. Beim SGV ist er Naturschutzwart, beim DRK betreut er das Projekt „Kerngesund“.

SGV-Jugendabteilung bietet Kindern einen nachhaltigen Bastelspaß. Foto: Dirk Blumenkamp / SGV Balve

Sieben Familien wollten im SGV-Wanderheim lernen, wie Insektenhotels am besten gebaut werden. „Es sollte jedes der zehn Kinder eine Nisthilfe für den Garten mit nach Hause nehmen“, umriss Dirk Blumenkamp das Ziel der Aktion. Daheim können dann, an den ersten warmen Tagen im Jahr, die einheimischen Wildbienen ihre Brutröhren für die nächste Generation ablegen und dabei von den Teilnehmern beobachtet werden. Wie lief der Nachmittag ab?

Am SGV-Wanderheim begrüßte Jugendwartin Monika Köster die Truppe bei herrlichstem Winterwetter. Dirk Blumenkamp wies die Teilnehmenden ein, mit der Arbeit beginnen: „Material und Werkzeuge wurden über das DRK im MK und dem Naturschutzzentrum MK bereitgestellt.“ Eltern und Kinder mussten lediglich Akkuschrauber mitbringen.

Die Verpflegung mit Kaffee, Kuchen und Getränken wurde vom SGV Balve übernommen. Dann wurde fleißig gebohrt, geschliffen und entgratet. „Als dann alle Löcher mit den verschiedenen Durchmessern von vier Millimeter bis acht Millimetern fertig waren, wurde noch eine Aufhängelasche und ein extra angepasstes Schieferdach als Regenschutz montiert. Nach circa zwei Stunden und der Hilfe der acht Elternteile konnte dann jedes Kind eine fertige Nisthilfe stolz in den Händen halten.“

Winterliche Kälte hielt die Kinder nicht davon ab, draußen zu arbeiten – zumal eine Schneedecke auf den Hängen zum Rodeln einlud. Nach der Arbeit haben sich die Mädchen und Jungen in der Hütte am Ofen mit einem warmen Kakao stärken können. Die Eltern tauschten sich währenddessen in der warmen Hütte bei Kaffee und Kuchen aus.

„Für alle Teilnehmer gab es vom DRK zusätzlich noch eine Anleitung für den Bau der Nisthilfe, mit Informationen, wie das Haus der Wildbienen befestigt wird, und warum diese für uns Menschen und die Natur so wichtig sind“, fügte Dirk Blumenkamp hinzu. Außerdem gab’s eine Samenprobe mit regional zertifizierten Wildblumensaatgut. Dirk Blumenkamp: „Das ist wichtig, damit die Wildbienen auch Nahrung finden können. Für alle Beteiligten war‘s ein gelungener Nachmittag. Infos sind im Netz zu finden: www.drk-kerngesund.de. Auch die Anleitung zur Insektennisthilfe steht unter dem Reiter „Anleitungen“ als PDF zur Verfügung.

