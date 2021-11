Balve. Die Feuerwehr Balve ist am Freitagabend alarmiert worden. Was war los?

Die Feuerwehr Balve ist am Freitag um 19.50 Uhr zu einem „Brand am Gebäude“ auf dem Widukindplatz alarmiert worden. Feuerwehr-Sprecher Gerold Vogel: „Hier brannte eine Mülltonne am Gebäude, diese wurde durch die FW abgelöscht und die Einsatzstelle an den Hauseigentümer übergeben.“ Im Einsatz war die Löschgruppe Balve mit 14 Einsatzkräften.

