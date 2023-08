Darum ist Eisborns Gemeinde stolz auf Messdiener-Team

Neue Messdiener in Eisborn: Dechant Andreas Schulte (hinten links) segnet sie.

Eisborn. Eisborns Gemeinde St. Antonius hat Grund zur Freude. Dechant Andreas Schulte führte neue Messdienerinnen ein. Dahinter steht ein starkes Team.

Die Katholische Gemeinde St. Antonius Eisborn hat einen großen Tag erlebt. Am Sonntag hat Dechant Andreas Schulte im Rahmen einer Heiligen Messe in der Dorfkirche neue Messdiener eingeführt – zu den Orgelklängen von Kirchenmusiker Josef Honert.

Frieda Dörste, Clara Brinkschulte und Lina Danne wurden von Dechant Schulte gesegnet und als Messdienerinnen aufgenommen. Zugleich gab es auch Abschiede. Nach ihrer Firmung verlassen Anna Marie Zeußel, Franz Schulte und Theo Wirnaski die Messdiener Gruppe.

Hinter der Messdienerschar steht ein Team um Julia Michael und Stefanie Timmermann. Die beiden Leiterinnen bedankten sich bei dem scheidenden Messdiener-Trio mit einem Präsent für ihren Einsatz. Leider konnten Franz Schulte und Theo Wirnaski das Präsent nicht persönlich entgegennehmen, wie Kirchenvorstand Jens Timmermann sagte.

Die Messdienerschar war in der Kirche auch durch die Kleidung erkennbar. Es trugen Polohemden mit einem besonderen Design: Auf der Vorderseite ist das Logo des Pastoralverbunds Balve-Hönnetal, und auf der Rückseite steht „Alle in einem Boot“. Das Boot wird bildlich dargestellt, dazu die Aufschrift „St. Antonius Eisborn“. Julia Michael sagte, dass dieser Spruch genau das sei. was die Gruppe ausmache. Das solle gerne nach außen transportiert werden.

Lia Danne Weber, Henrik Gerdicke und Jakob Schlünder wollen auch nach ihrer Firmung als Messdiener weiterhin für die Gemeinde im Dienst bleiben. Dechant Schulte erzählte, dass er vor kurzem noch auf einem 50-jährigen Messdiener-Jubiläum gewesen sei. Möglicherweise sei das ja ein Anreiz für den einen oder anderen im Dorf.

Jens Timmermann: „Die St.-Antonius-Gemeinde in Eisborn hat nun 14 Mädchen und Jungen als Messdiener im Dienst, mit sehr viel Stolz blickt unsere Gemeinde darauf.“

Der feierlichen Einführung ging eine Vorbereitung durch das Messdiener Team voraus. Es wird von Julia Michael und Stefanie Timmermann geleitet. Dechant Schulte dankte beiden herzlich für ihren Einsatz und die Zeit, die die beiden für das Üben und weitere Freizeitaktivitäten mit den Kindern einbringen. Das ganze könne nur funktionieren, wenn ehrenamtlich engagierte Personen dahinter stehen und Zeit in die Arbeit mit den Kindern einbringen würden. Wie sieht das in Eisborn aus?

„Jeden ersten Mittwoch wird den Kindern geübt, vor großen und wichtigen Messfeiern gibt es dann auch noch Sonderproben“, berichtete Jens Timmermann.

Aber der Spaß darf auf keinen Fall zu kurz kommen. So wurde nach der Heiligen Messe mit den Familien der Messdiener gegrillt und im Gemeinderaum gegessen. Nicht nur das: Immer wieder finden Freizeit-Aktivitäten statt, vom Kino-Abend im Gemeinderaum über 3D-Minigolf und gemeinsamem Pizza-Essen bis hin zu einem Ausflug nach Elspe.

