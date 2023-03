Darum ist Udo Fricke in Beckum der Mann der Stunde

Beckum. Udo Fricke ist beim Musikverein Beckum der Mann der Stunde. Bei seiner Ehrung gab es ein Kuriosum.

Udo Fricke war der Mann der Stunde bei der diesjährigen Hauptversammlung des Musikvereins Beckum. Er ist seit 30 Jahren dabei, seit 30 Jahren führt er zudem den Taktstock. Vereinsvorsitzender Thomas Bianga ehrte Udo Fricke.

Bild vom Vorstand bei der Versammlung Foto: Sven Paul / WP

„Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie alles begann. Es war an einem Montag, und ich hatte damals meinen ersten Dienst beim Musikkorps in Münster“, erinnert sich sichtlich bewegt der Beckumer Dirigent. Er habe beim Abendessen gesessen, als er einen Anruf erhielt. Der Musikverein habe gerade seinen Dirigenten rausgeschmissen hatte. Ob Udo Fricke das Orchester beim Königstanz dirigieren könne.

Mehr Wertschätzung im Dorf

Das war der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte, welche Fricke selber zum Staunen brachte. „Keiner von uns hätte jemals gedacht, dass ich so lange hier den Stock halte. Wir haben in den 30-Jahre zusammen alle sehr viel erreicht und viele Dinge hier in der Region angestoßen, welche von vielen Verein zum Vorbild genommen wurde. Eines davon war die Gründung der Bläserklasse. Ich erinnere mich an viel hitzige Diskussionen im Vorstand über dieses Vorhaben, weil es mit vielen Kosten und einem hohen Arbeitsaufwand verbunden war. Wir waren damals in ganz NRW die dritte Grundschule, die dieses umgesetzt hat. Wir wurden anfangs von vielen über dieses belächelt, dass wir so etwas machen. Es hat sich aber als richtig erwiesen und wenn man heute einmal schaut, gibt es kaum noch einen Musikverein, der dieses nicht macht.“

Urkunden für langjährige Mitgliedschaft sind Ehrensache. Foto: Sven Paul / WP

Wünschen würde sich Fricke, wenn der Musikverein aus dem Dorf mehr Wertschätzung erführe. „Es wäre schön, wenn die eigentliche Dorfbevölkerung mehr hinter diesem Verein stehen würde. Ich beziehe mich hier nicht auf einzelne Personen, die uns immer tatkräftig unterstützen, sondern die Dorfbewohner im Allgemeinen. Es würde uns freuen, wenn mehr aus dem Dorf bei unseren Konzerten erscheinen würden. Es gab Konzerte, wo über 500 Personen waren, aber kaum welche aus dem Dorf.“

Den Taktstock an die Wand hängen: Das liegt für Fricke in weiter Ferne. „Ich hab es immer gerne gemacht und mach es immer noch sehr gerne, auch wenn es Zeiten gab, die mich selber ins Grübeln gebracht haben. Klar hatte ich auch Zeiten, wo ich mir gedacht habe, etwas kürzer zutreten und das ein- oder andere Orchester nicht mehr zu leiten. Aber die Chemie, die passt einfach noch, und ich bleibe euch noch lange erhalten.“

Vereinschef Thomas Bianga: „Welcher Verein kann schon von sich sagen, dass sein Dirigent seit 30-Jahren da ist? Selbst der Volksmusikerbund scheint damit nicht zu rechnen. Denn die Ehrennadel für Dirigenten endet bei 20-Jahren.“

Aber auch andere Themen standen bei der Hauptversammlung auf der Agenda. So planen die Musiker, ihr Jubiläum groß zu feiern. „Wir planen am 9. September etwas ganz Besonderes. So möchten wir unser Jubiläum mit einem großen Konzert an einem für uns außergewöhnlichen Ort feiern. Wir planen im Balver Reitstadion ein großes Konzert, wo auch Udo sein Jubiläum feiern wird. Wir möchten das ganze einmal in einer besonderen Lokalität abhalte.“ Probleme bei schlechtem Wetter sieht Bianga nicht. „Die Zuschauer sitzen ja unter den überdachten Tribünen und für die Musiker wird im Stadion eine große und überdachte Bühne aufgebaut.“

Ehrenamtskneipe füllt Kasse

Positiv sieht der Vorstand auch in die Schützensaison. „Wir haben so viele Anfragen von Vereinen bekommen, dass wir davon viel aufgrund des vollen Terminkalenders absagen mussten. Auch unsere Tanzband Beckbeats haben viele Anfragen für Auftritte bekommen. Nach der langen Pandemiezeit geht es also wieder aufwärts. Wir werden auf der Kreisdelegiertentagung im April für Musik sorgen. Wir werden in diesem Jahr auch zum 30. Mal auf dem Schützenfest in Allendorf spielen. Wir haben also dieses Jahr ein Jahr der Jubiläen.“

Bei den Vorstandswahlen gab es keinen großen Wechsel. Thomas Bianga einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Auch Geschäftsführerin Stefanie Paul wurde bestätigt. Neu als Kassenprüfer wurde Frederik Daake gewählt. Kassierer Jens Lindemann legte gute Zahlen vor: „Hier können wir ganz besonders die guten Einnahmen durch die Ehrenamtskneipe verbuchen. Wir haben es geschafft, das Corona-Loch wieder gut aufzufüllen. Der gute Kassenstand ist auch sehr wichtig, weil wir in der nächsten Zeit hier im Musikheim einiges, wie zum Beispiel eine neue Beleuchtung im kleinen Probenraum, erneuern müssen. Die ist nämlich sehr alt und rappelt auch beim Musizieren.“

Aufgrund der Pandemie standen besonders viele Ehrungen an.10 Jahre: Maria Busche, Mika Otto, Julian Specht, Marco Specht, Luisa Weißmüller, Mareen Eisengardt, Anna-Lena Hartmann, Sandra Gittl, Christina Hartmann, Jule Hallermann und Joel Weißmüller.20 Jahre: Corinna Bauerdick, Stefanie Paul, Stefan Finke, Kristina Bianga, Sarah Brinkschulte und Laura Hagelücken sowie nicht zuletzt Julia Lenze.25 Jahre: Thomas Bianga, Stefan Paul, Sebastian Brinkschulte, Heidi Goeke, Marilyn Lenze und Theresa Schmidt.30 Jahre: Jenny Weißmüller, Heino Wortmann, Udo Fricke und Jens Lindemann.50 Jahre: Klaus Niewels, Bernhardt Paul, Michael Paul und Franz-Josef Rüschenberg.55 Jahre: Gerhard Goeke und Manfred Bianga.

