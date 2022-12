Darum lässt Westenergie Amicitia Garbeck strahlen

Garbeck. So strahlen Beschenkte. Westenergie-Pensionär Wilhelm Rademache war für Garbecks Amicitia eine Art Weihnachtsmann. Das steckt dahinter.

Der Proberaum des Musikvereins Amicitia Garbeck sieht so schick aus wie selten zuvor. Was ist der Grund?

Eine Spende von 2000 Euro des heimischen Energieversorgers Westenergie half den Garbeckern Musikern, ihren Proberaum auf dem Hof von Otto Busche an der Märkischen Straße buchstäblich aufzupolieren. „Das Geld konnten wir gut gebrauchen, um unsere Räumlichkeiten hier für unsere Musiker wieder erstrahlen zu lassen“, freut sich Vereinsvorsitzender Fabian Schulte im Gespräch mit der Westfalenpost.

Bereits zum dritten Mal unterstützt die Westenergie den Musikverein aus Garbeck. Nachdem zuerst der Thekenbereich und die Decke inklusive der Beleuchtung im großen Proberaum eine Neugestaltung erfahren hatten, wurden jetzt die Toilettenräume auf Vordermann gebracht. „Wir bedanken uns herzlich bei Wilhelm Rademacher, der trotz seiner Pensionierung uns tatkräftig unterstützt hat. Wilhelm hat sich auch direkt dazu bereiterklärt, uns bei zukünftigen Projekten zu helfen und uns zu unterstützen. Uns fällt bestimmt im Laufe der nächsten Monate noch etwas ein, was bei uns gemacht werden müsste“, lobte Fabian Schulte.

Die Auflage bei der Unterstützung durch die Westenergie ist, dass die jeweiligen Institutionen, die finanzielle Förderung für Sachmittel erhalten, die anfallenden Arbeiten in Eigenleistung erbringen. Für Fabian Schulte war es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: „Wir haben in vielen Stunden hier fleißig gewerkelt, um alles so zu machen, wie wir es uns gewünscht haben. Wir freuen uns, dass wir alles noch vor den Feiertagen erledigt haben, sodass wir im nächsten Jahr in eine schöne neue musikalische Saison starten können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve