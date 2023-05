Darum lohnt sich für Radler Besuch der „Hüttenschänke“

Olga Jungmans und ihr Partner besuchen die Luisenhütte in Wocklum - und die „Hüttenschänke“.

Wocklum. Von Kopf bis Fuß auf Radler eingestellt: das Personal der „Hüttenschänke“ in Wocklum. Dafür gibt es gute Gründe.

Große Freude in Wocklum. Die „Hüttenschänke“ in Wocklum ist als „Fahrradfreundliche Gastronomie ausgezeichnet“ worden. Das teilte Anna Schulte vom kommunalen Innenstadtbüro mit.

Die Gaststätte gehört zum Industriemuseum Luisenhütte. Die Auszeichnung als fahrradfreundliche Gastronomie gilt als wichtiger Schritt für die „Hüttenschänke“. Er bestätigt das Engagement für Fahrradfahrer. Zu den Kriterien, die erfüllt werden mussten, um das Zertifikat zu erhalten, gehören das kostenlose Laden des E-Bike-Akkus (bei mitgebrachten Lade Equipment), die Bereitstellung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und das Bereitstellen eines Fahrrad-Reparatursets, das Angebot von regionalen und kostenlosen Radkarten (bereitgestellt durch die örtliche Tourist-Info), Informationen zur nächsten Fahrradwerkstatt und das kostenlose Auffüllen der Fahrrad-Trinkflasche mit Leitungswasser.

„Der Märkische Kreis ist stolz darauf, mit der ,Hüttenschänke’ als einer von zwei gastronomischen Betrieben in Balve mit dem Zertifikat ausgezeichnet worden zu sein. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, Fahrradfahrern einen angenehmen Aufenthalt zu bieten“, wird Bernadette Lange, Museumspädagogin des Märkischen Kreises, in der Mitteilung zitiert. Die Luisenhütte startet Muttertag (14, Mai) in die Saison.

