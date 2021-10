Darum schwebt der LSV Sauerland auf Wolke sieben

Höveringhausen. Der LSV Sauerland hat ein Intergrationsprojekt erfolgreich absolviert. Er hat aber noch einen weiteren Grund, auf Wolke 7 zu schweben.

Tolle Erfahrungen und echte Perspektivwechsel ermöglicht der Luftsportverein Sauerland in Höveringhausen Kindern und Jugendlichen. Nun ist ein integratives Projekt gestartet. Der Verein ist froh, nun ohne Einschränkungen wieder abheben zu können.

Auf dem Flugplatz zwischen Garbeck und Küntrop trafen sich kürzlich zwei Jugendgruppen. Die „Überflieger“ waren hier schon öfter zu Gast, Jugendliche mit Beeinträchtungen von der Diakonie Iserlohn. Für diese Gruppe engagiert sich Günther Schmidtchen, der ebenfalls Mitglied im Luftsportverein Sauerland (LSV) ist. Sie kamen nun hier zusammen mit weiteren jungen Leuten aus dem Jugendcafé „Checkpoint“, ebenfalls in Iserlohn. Ein spannender Tag, bewusst integrativ gestaltet, der viele neue Perspektiven eröffnete und daher fortgeführt werden soll, wie Marie Kneer, Sprecherin des LSV Sauerland unterstreicht. Nicht nur menschlich ein toller Austausch. Es wurde gegrillt, Stockbrot gebraten und vor allem viel gelacht. Dazu sollte das bunte Programm manchen Perspektivwechsel ermöglichen, rund ums Thema Abheben.

Falkner lässt Vögel gleiten

LSV-Vereinsmitglied Edgar Helinski ist auch Falkner; er ließ die Kinder und Jugendlichen hautnah einen

LSV Sauerland hat ein Integrationsprojekt erfolgreich umgesetzt: „Bodenpersonal“ steuert Modellflieger. Foto: LSV Sauerland

Greifvogel erleben, auf den Arm nehmen und den eleganten Flug beobachten. Rainer Rodenbäck, Hartmut Prochnow und Hermann Knaup ließen die Teilnehmer unter ihrer fachkundigen Aufsicht ans Steuer von Modellfliegern. „Fliegen interessiert mich total, ich war aber noch nie auf einem Flugplatz. Jetzt durfte ich sogar selbst einmal steuern, echt super!“, freute sich die 13-jährige Sarah. Günther Schmidtchen, Organisator des Treffens, lobte seine LSV-Vereinskameraden: „Ich bin begeistert, wie einfühlsam unsere Mitglieder die Jugendlichen begleiten. Sie lassen ihnen viele Freiräume, die Flugzeuge zu steuern, greifen aber auch im richtigen Moment korrigierend ein.“ Schließlich gab es am Medien-Mobil per VR-Brille Gelegenheit, in virtuelle Welten einzutauchen. Teilnehmern wünschten sich, einen Flugsimulator testen zu können.

Auf jeden Fall soll das Iserlohner Projekt „Perspektivwechsel“ weitergeführt werden, der LSV habe dafür jedenfalls sehr gern seine Mitwirkung angeboten, betont Marie Kneer. Man plane weitere Projekte mit Diakonie und Jugendcafé. Das Interesse ist beiderseitig. Timon Hein, Leiter des Jugendcafés: „Wir fühlen uns hier am Flugplatz sehr wohl, die Umgebung ist toll und der Zusammenhalt im Verein spürbar. Hier ist wirklich vieles möglich, was die Jugendlichen begeistert und zusammenkommen lässt. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch.“

Wie bei Reinhard Mey

Wenn die „Überflieger“ in kleiner Gruppenzahl auf dem Flugplatz waren, konnten sie auch schon mal in Segelflieger mit einsteigen und einen echten Perspektivwechel hoch in die Luft erleben. Natürlich war auch das alles zuletzt eingeschränkt. Nicht nur Pressesprecherin Marie Kneer freut sich, dass langsam die Normalität zurückkehrt. Mit den jungen Leuten von Diakonie und Jugendcafé sei jetzt der erste große Besuch von Gästen auf dem Flugplatz wieder möglich gewesen. Vereinen, Schulklassen oder anderen Interessierten die Fliegerei näher zu bringen, die dabei auch maches über Physik, Technik und Co. lernen können, ist normalerweise ein fester Bestandteil der LSV-Vereinsarbeit. Auch Gastflüge werden seit dem Sommer wieder angeboten. Allein im Segel- oder Motorflieger abzuheben gilt als coronakonforme Leidenschaft. Und war bis auf die Phase der größten Einschränkungen auch meistens möglich. Denn auch bei den Helfern am Boden, die für den reibungslosen und sicheren Ablauf der Flüge sorgen, sei das Abstandhalten kein Problem gewesen. Allerdings war die Ausbildung des Nachwuchs durch die Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Hin und wieder habe bei der bedrückenden Situation auf der Erde am besten das Abheben geholfen, sagt Marie Kneer: „In der Luft wird der Abstand größer und die Sorgen werden klein. Es ist wirklich so, wie Reinhard Mey es singt.“

Umso mehr freut sie sich, dass auch vermehrt Jugendliche diese Lust verspüren. Der Luftsportverein erfahre im Anschluss an die harten Coronamaßnahmen einen verstärkten Zulauf durch junge Leute.

